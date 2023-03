Zum Verzicht bekehrt Wenn Klimaschutz zur Religion wird

Religionen regeln das Leben. Dem eigenen Anspruch nach bieten sie Orientierung und stiften Sinn. Ob in Fragen der Ernährung, Partnerschaft und Sexualität oder bei Feiertagen, Gebetsritualen und Begräbnissen: Gläubige wissen, woran sie sind. Das schweißt zusammen, konstituiert Gemeinschaft und Gemeinde.

Der Katechismus der katholischen Kirche umfasst 2865 Lehren und Normen. Judentum und Islam formulieren ebenfalls eine Vielzahl von Dogmen. Evangelische Kirchentagsgänger übersetzen biblische Botschaften, etwa das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, in tagesaktuelle Handlungsanleitungen. Also wird den Geflüchteten geholfen.

Wer unter „evangelikal“ versteht, das eigene Tun eins zu eins der Heiligen Schrift zu entnehmen, kann dies als linksevangelikal werten.

Nun treten zwar immer mehr Menschen aus der Kirche aus, und die Zahl der Kirchgänger geht rapide zurück, doch in säkularer Variante leben identitätsstiftende Elemente des Christentums fort. Orientierung, Sinnstiftung, Zusammenhalt, gemeinsame Ethik: Das sind auch Kennzeichen von Teilen der Klimaschutz-Bewegung.

Verzichten Sie auf einen Trockner!

Unter der Dachzeile „Klimaschutz“ wurden am 30. Januar auf „Zeit-Online“ 66 „Nachhaltigkeitstipps“ veröffentlicht. Der Artikel ist ein ernst gemeinter Ratgeber für Menschen, die ökologisch bewusst und klimagerecht leben wollen. Es sind viele Links zu weiterführenden und die Problematik vertiefenden Beiträgen gesetzt worden. Oh, wie praktisch!, mögen manche Leser dabei denken.

Alle Bereiche des Alltagslebens werden ökotheoretisch durchdekliniert: Reisen, Ernährung, Haushalt, Körperhygiene. Finger weg vom Kurzwäscheknopf! Verzichten Sie auf einen Trockner!

Warme Lebensmittel erst abkühlen lassen, bevor Sie sie in den Kühlschrank stellen! Einige Kuchen und Torten lassen sich auch ohne Backofen zubereiten! Keinesfalls länger duschen! Leitungswasser trinken, bloß kein ressourcenintensiv produziertes Mineralwasser! Raumtemperatur senken!

So geht es Schlag auf Schlag in 66 Kurz-Abhandlungen. Jede einzelne Maßnahme klingt plausibel, ja vernünftig. Kein Fleisch essen, keine Flugreisen, kein Plastikgeschirr, stattdessen fairer Handel, Wiederverwertung, Pfandsystem. Ist klar.

Doch durch die lange, kompakte Auflistungsform regt sich beim Lesen Widerstand, besser: Widerwille. Ein Kopfschütteln begleitet die Lektüre. Es ist, als müsste etwas Übergriffiges abgewehrt werden.

Die Chefin Europas lehrt korrektes Händewaschen

Ein ähnliches Gefühl stellte sich während der Coronakrise ein, als EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einem 50-Sekunden-Video erklärte, wie Menschen ihre Hände richtig waschen. Dazu summte sie die Melodie der Europahymne.

Ein bizarrer Clip. Je länger er zurückliegt, desto absurder wirkt er. Die Chefin Europas lehrt korrektes Händewaschen. Aus honorigen Motiven wurden mündige Erwachsene zu unmündigen Erwachsenen degradiert.

Beim Klimaschutz ist es ähnlich. Energie darf nicht verschwendet werden. Erdbeeren aus Spanien und Avocados aus Chile zu importieren, ist transportaufwändig, also klimaschädlich. Billige T-Shirts zu kaufen, die in Bangladesch gefertigt wurden, trägt zur Ausbeutung bei. Sollen wir nicht dankbar sein für 66 Nachhaltigkeitstipps?

Der Gläubige ist gehorsam, der säkularisierte Gläubige verzichtsbereit

Die Lage ist schließlich dramatisch. Die Folgen der globalen Erderwärmung werden katastrophal sein. Wer allein auf neue Technologien hofft, ist naiv, oft ignorant.

Was liegt näher, als zu fragen, was jeder Einzelne tun kann, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern? Die Antwort liegt auf der Hand: Er muss verzichten, sich einschränken, keine Güter konsumieren, für deren Produktion die Natur ausgebeutet und das Klima geschädigt wird. Der Gläubige ist gehorsam, der säkularisierte Gläubige verzichtsbereit.

So einfach ist das. Oder nicht?

Das Verzichten folgt aus der Einsicht in die Notwendigkeit. Das ist schwer genug. Die Klimakatastrophe wird global verursacht. Deutschlands Anteil am weltweiten Kohlendioxid-Ausstoß beträgt rund zwei Prozent.

Den persönlichen Verzicht in spürbare Emissionseinsparungen zu übersetzen, ist unmöglich. Entbehrung und Entsagung bleiben ohne unmittelbaren Dank und Lohn. Wir hoffen, dass unser Verhalten irgendwie wirksam ist. Mehr als diese Hoffnung haben wir nicht.

Auf diesem Fundament verwandelt sich das griesgrämige Verzichtensollen in ein als lustvoll zelebriertes Verzichtenwollen. Aus der Not wird eine Tugend, aus der Askese ein Lebensstil.

Wie in Religionen ist das Kosten-Nutzen-Kalkül außer Kraft gesetzt. Rigoros werden Abweichler von der reinen Lehre sanktioniert. Ein Klimaschützer, der Urlaub auf Bali macht – ein klarer Fall von Häresie, der streng geahndet wird.

Seht her, sagt der Asket, mir geht es gar nicht so gut

Als emotionaler Unterbau fungiert das Schuldgefühl. In der Mythologie werden Endzeitängste oft durch die Erwartung von Strafe aufgrund begangener Sünden ausgelöst. Der Mensch beutet die Natur, die Umwelt und seine Ressourcen aus – das muss sich doch rächen.

Das zweite Motiv ist ein schlechtes Gewissen, erzeugt von zu viel Glück und Wohlstand. Dass es uns so gut geht, haben wir nicht verdient. Es geschieht auf Kosten anderer. Das Verzichtenwollen kompensiert das Ungleichgewicht. Seht her, sagt der Asket, mir geht es gar nicht so gut. Ich bin solidarisch mit denen, die ebenfalls wenig haben.

In Schillers „Ring des Polykrates“ heißt es: „Drum, willst du dich vor Leid bewahren, so flehe zu den Unsichtbaren, dass sie zum Glück den Schmerz verleihn. Noch keinen sah ich fröhlich enden, auf den mit immer vollen Händen die Götter ihre Gaben streun.“

Klimaschutz als Lebensstil. Es gibt kaum noch eine Feier, auf der Gäste nicht ausgiebig über vegane Ernährung, E-Autos und Solarpanele fachsimpeln. In der weniger zivilen Variante kleben sich Klimaschützer auf Straßen fest und kippen Suppe auf historische Gemälde. Auch diese Trennung in fundamentalistische und liberale Strömungen erinnert an die Organisationsstruktur von Religionen.

Woran ein Mensch glaubt, ist ihm allein überlassen. Er ist frei, es zu tun oder nicht. Die globale Erderwärmung aber ist keine Glaubenssache. Wer sie bekämpft, sollte nicht den Eindruck erwecken, sie wäre eine. Verzichtslust als gemeinsam zelebrierter Lebensstil: Das wirkt, von außen betrachtet, abschreckend.

