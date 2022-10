„Affenpocken“ in Berlin Wege eines Virus

Ob sich der Name nochmal aus der Welt schaffen lässt? „Affenpocken“ heißt der Erreger, der in diesem Sommer Schlagzeilen machte – weil er in den 50er Jahren erstmals an einem Laboraffen in Dänemark nachgewiesen wurde. Aber schon damals handelte es sich um einen so genannten Fehlwirt, eigentlich verbreitet sich das „Monkeypox“-Virus (MPX) über Nagetiere. „Es zirkuliert seit tausenden von Jahren in West- und Zentralafrika, vor allem in der Kongo-Region, ist also nichts Neues“, sagt Hartmut Stocker, Chefarzt der Klinik für Infektiologie am St. Joseph Krankenhaus Tempelhof.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden