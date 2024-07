Arbeitsunfähig wegen Long-Covid Reichen fünf Wochen Reha, um die Leiden zu lindern?

Wie lassen sich die typischen Begleiterscheinungen einer Erkrankung an Long- oder Post-Covid – starke Erschöpfung, Atembeschwerden, Schmerzen, kognitive Leistungseinschränkungen und vieles mehr – wirksam lindern, vielleicht sogar heilen? Dieser Frage gehen nicht nur in Deutschland derzeit viele Forscherinnen und Forscher nach.

Die jetzt veröffentlichten Ergebnisse einer neuen Studie machen Hoffnung, dass eine stationäre Rehabilitation den Betroffenen helfen kann, körperlich und seelisch wieder auf die Beine zu kommen.

Das zeige eine erste Auswertung der kürzlich abgeschlossenen PoCoRe-Studie, teilte die Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und Ärztliche Psychotherapie (DGPM) am Montag mit. „Um den Wiedereinstieg in den Beruf zu erleichtern, sei jedoch bei vielen Betroffenen eine ambulante Nachsorge und Wiedereingliederung notwendig“, so die DGPM.

1100 Menschen mit mittelschweren Post-Covid-Syndrom wurden im Rahmen der PoCoRe-(Post-Covid-Rehabilitation-)Studie behandelt.

In der sogenannten PoCoRe-(Post-Covid-Rehabilitation-)Studie wurden in sechs stationären Einrichtungen insgesamt knapp 1100 Menschen mit Post-Covid-Syndrom behandelt. Die Betroffenen hätten meist unter einer Kombination mehrerer Symptome, insbesondere unter einer ausgeprägten Fatigue, also Erschöpfung, unter Atemproblemen und kognitiven Defiziten gelitten.

Linderung körperlicher als auch psychischer und kognitiver Probleme

„Sie entsprachen damit dem, was wir heute als mittelschweres Post-Covid-Syndrom bezeichnen würden“, sagt Studienleiter Thomas Loew, Chefarzt der Abteilung für Psychosomatische Medizin am Universitätsklinikum Regensburg. Besonders die schnelle körperliche Erschöpfung und die Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen hätten den Betroffenen zu schaffen gemacht.

Die Studienteilnehmenden waren im Durchschnitt 50 Jahre alt, der Frauenanteil lag bei 72 Prozent. Rund 60 Prozent waren zum Zeitpunkt der Aufnahme arbeitsunfähig – davon bestand bei 80 Prozent die Arbeitsunfähigkeit seit mehr als sechs Monaten.

Während des meist fünfwöchigen Reha-Aufenthalts nahmen die Post-Covid-Patientinnen und -Patienten an interdisziplinären Therapiemodulen teil, die sich der Linderung der körperlichen als auch der psychischen und kognitiven Probleme widmeten. „Zu den therapeutischen Modulen zählten kognitives Training, Atemtherapie, Achtsamkeitsübungen, psychotherapeutische Einzel- und Gruppengespräche, Yoga oder Qi Gong sowie ein individuell angepasstes Bewegungstraining“, teilten die Forschenden mit.

Long- oder Post-Covid? Long-Covid beschreibt gesundheitliche Beschwerden, die länger als vier Wochen nach Beginn der akuten Covid-Erkrankung fortbestehen oder neu auftreten. Vom Post-Covid-Syndrom wird erst nach mehr als zwölf Wochen gesprochen, so die Empfehlung des britischen National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Der Begriff „Long-Covid“, so er in der öffentlichen Debatte benutzt wird, umfasst oft beide Zeiträume, also Long- und auch Post-Covid.

„Besonders das angepasste Bewegungstraining wurde im Vorfeld zuweilen kritisch gesehen“, räumt Volker Köllner, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Abteilung Psychosomatik am Reha-Zentrum Seehof ein. Die Rehaklinik in Teltow wird von der Deutschen Rentenversicherung betrieben und ist eines der an der Studie teilnehmenden Zentren.

Tatsächlich bezeichnen zum Beispiel Selbsthilfeorganisationen viele der oft verfolgten Strategien zur Reaktivierung bei Long-Covid-Patienten als besonders verheerend. Denn die körperlichen Trainings würden das Gegenteil von dem erreichen, was das Ziel sei. Denn oft träte nach solchen Übungen eine deutliche Verschlechterung des körperlichen Zustandes ein.

Fachleute nennen diesen „Crash“ nach einer Überlastung Post-Exertionelle Malaise (PEM). Dabei trete die Verschlechterung nach Anstrengung klassischerweise um mehrere Stunden zeitverzögert auf, manchmal auch erst nach Tagen, heißt es von der Deutschen Gesellschaft für ME/CFS.

ME/CFS gilt als schwerste Form von Long-Covid

Die Myalgische Enzephalomyelitis / Chronische Fatigue Syndrom (ME/CFS) gilt als schwerste Form von Long-Covid. Die Verschlechterung des Zustands nach Überlastung könne dabei Tage, Wochen oder Monate anhalten, im schlimmsten Fall sogar dauerhaft sein.

Doch die Befürchtung, ein Bewegungstraining würde die Betroffenen überfordern, die Fatigue verstärken und letztlich einen völligen Zusammenbruch herbeiführen, habe sich in der PoCoRe-Studie nicht bestätigt. „Vielmehr haben sich objektiv messbare Parameter wie die Gehstrecke, die in sechs Minuten zurückgelegt werden konnte, im Verlauf der Reha signifikant von 493 auf 534 Meter verbessert“, sagt Köllner, der auch die Forschungsgruppe Psychosomatische Rehabilitation an der Charité leitet.

Voraussetzung dafür sei allerdings, dass die Intensität des Trainings der individuellen Belastbarkeit angepasst wird. Auch dafür gibt es einen Fachbegriff: Pacing.

„Am Ende lagen die Durchschnittswerte nahe an der normalen körperlichen Belastbarkeit“, sagt Studienleiter Loew. Auch die Lungenfunktion und andere Messwerte, die als Indikatoren für Kondition und Atmung gelten, hätten sich deutlich verbessert, ebenso wie psychische Symptome. Die lindernde Wirkung bei einer Fatigue und den kognitiven Einschränkungen sei hingegen geringer ausgefallen.

Von zentraler Bedeutung für die Betroffenen sei die Frage, wann sie wieder in ihren Beruf einsteigen könnten. „Wann wie viele der Teilnehmenden ihre Arbeit schlussendlich wieder voll oder teilweise aufnehmen können, wissen wir noch nicht, weil die Nachbeobachtungsphase noch läuft“, sagt Reha-Chefarzt Köllner.

Doch bereits jetzt ließe sich aus den Daten ableiten, wie sich die Arbeitsfähigkeit entwickeln könnte. So hänge die Chance, dass sich Patientinnen und Patienten sechs Monate nach Ende der Reha selbst wieder als arbeitsfähig einstuften, an der sogenannten Alertness. So bezeichnet die Psychologie die Fähigkeit eines Menschen, auf Reize zu reagieren, Aufmerksamkeit zu aktivieren.

Die Chance, sich selbst als arbeitsfähig zu sehen, sei um so größer, je höher zu Beginn der Reha die Alertness war – und je stärker sich dieses Vermögen während des Aufenthalts verbesserte. „Keine Rolle spielten dagegen Alter und Geschlecht“, sagt Köllner.

„Das größte Problem für die sozialmedizinische Prognose sind die Fatigue und die kognitiven Einschränkungen, die trotz aller Verbesserungen noch bestehen“, resümiert DGPM-Experte Köllner. Sie müssten durch eine gezielte Reha-Nachsorge und eine langfristig angelegte Begleitung bei der beruflichen Wiedereingliederung weiter behandelt werden.