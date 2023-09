Bequem, unsichtbar, aber auch umstritten Sind Aligner das Ende der lästigen Metall-Zahnspange?

Als ich zehn Jahre alt war, wünschte ich mir nichts sehnlicher als eine Zahnspange und eine Brille. Ich dachte wohl damals, damit würde ich irgendwie auffallen und wäre etwas Besonderes. Zwei Jahre später wurde mir immerhin die erste Hälfte meines Wunsches erfüllt. Eineinhalb Jahre lief ich mit der Zahnspange herum und fand das Gefühl von Metall auf meinen Zähnen nach der anfänglichen Begeisterung offen gestanden schnell ziemlich lästig. Immerhin schloss sich so meine Zahnlücke, die vorher so groß gewesen war, dass ich darin eine Gabel hineinstecken konnte. Heute, mehr als 25 Jahre später, ist die Lücke zwar immer noch gut verschlossen, meine Zähne kämpfen sich jedoch langsam und unauffällig in ihre Ursprungsstellung zurück.