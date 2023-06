Brüchige Knochen im Alter So verhindern Sie eine Osteoporose, bevor sie entsteht

Osteoporose, auch Knochenschwund genannt, ist eine Erkrankung des Skeletts, bei der die Knochensubstanz abgebaut wird. Der Knochen wird dadurch immer fragiler und brüchiger. Im schlimmsten Fall zerbröselt er regelrecht. Manchen Patienten, die unter einer hochgradigen Osteoporose leiden, kann der Knochen dann zum Beispiel bei alltäglichen Bewegungen wie dem Umdrehen im Bett brechen.

Knochen bestehen neben vielen Zellen und Gefäßen aus einem elastischen Gerüst, dem Kollagen. Darin befinden sich viele feine Poren, in die Mineralien wie Kalzium oder Phosphat eingelagert werden. Sie verdichten die Struktur, härten den Knochen und machen ihn so belastbar und widerstandsfähig. Der Knochen ist ein lebendiges Organ und befindet sich ständig im Umbau. Knochenmasse wird auf- und abgebaut, um sich den wechselnden Lebensumständen und Belastungen anzupassen.

Meist tritt eine Osteoporose im höheren Alter auf. © IMAGO/Zoonar

Bis etwa zum 30. Lebensjahr nimmt die Knochenmasse zu, ab dem 40. Lebensjahr überwiegt bereits der Knochenabbau. Das ist jedoch ganz normal. Osteoporose wird oft als Alterserkrankung bezeichnet. Es ist zwar richtig, dass vor allem ältere Menschen betroffen sind, aber auch Jüngere können bereits poröse Knochen entwickeln.

Je nach Ursache unterscheiden Mediziner zwischen der primären und der sekundären Osteoporose. Erstere betrifft etwa 70 Prozent der Osteoporose-Patientinnen und 40 Prozent der männlichen Patienten und wird durch eine genetisch bedingte Stoffwechselstörung oder bei Frauen durch Östrogenmangel nach den Wechseljahren verursacht. Von einer sekundären Osteoporose spricht man, wenn der Knochenschwund als Folge von anderen Erkrankungen oder durch Einnahme von Medikamenten auftritt.

Kleine Belastungen haben mitunter schwere Folgen

Das Heimtückische an der Osteoporose ist, dass sie zunächst oft keine Beschwerden verursacht und daher unbemerkt bleibt. Erst bei einem fortgeschrittenen Knochenschwund treten Schmerzen auf, beispielsweise im Rücken. Ursache dafür sind häufig kleinste Knochenbrüche, auch Mikrofrakturen genannt.

In vielen Fällen wird eine Osteoporose erst infolge eines Knochenbruchs diagnostiziert. Verdächtig sind für Mediziner Brüche, die auf eine leichte Bagatellverletzung folgen. Ein sicheres Zeichen für Osteoporose ist eine Knochenfraktur ohne adäquates Trauma. Sprich: Der Knochen bricht aus dem Nichts heraus oder bei kleinsten Belastungen.

Osteoporose schwächt in vielen Fällen das gesamte Skelett. Die häufigsten Brüche treten in der Wirbelsäule und im Oberschenkelhals auf, gefolgt von Knöchel, Handgelenk und Oberarm. Gerade bei betagten Patienten können Frakturen zu längerer oder dauerhafter Bettlägerigkeit führen. Für die Betroffenen ist das meist ein gravierender Einschnitt in die Lebensqualität, der mit Angst und Unsicherheit verbunden ist. Außerdem führt die Erkrankung zu einer deutlich verkürzten Lebenserwartung.

Hormone spielen eine wichtige Rolle bei der Entstehung

Genau genommen bezeichnet der Begriff Osteoporose gar keine Krankheit, sondern lediglich den Zustand eines porösen Knochens. Dieser kann viele Ursachen haben – bislang wurden zahlreiche Krankheiten und andere Auslöser identifiziert.

Die primäre Osteoporose tritt vor allem bei Frauen nach den Wechseljahren auf und lässt sich auf den sinkenden Östrogenspiegel zurückführen. Das weibliche Sexualhormon hemmt den Knochenabbau, fördert den Knochenaufbau, reguliert unter anderem die Kalzium-Aufnahme im Magen-Darm-Trakt und die Ausschüttung des für die Kalziumaufnahme wichtigen Nebenschilddrüsenhormons Parathormon. Östrogenmangel begünstigt daher Knochenschwund.

Eine vergleichbare Rolle spielt bei Männern das Testosteron. Osteoporose ist bei Männern zwar seltener als bei Frauen, weil die Produktion des Geschlechtshormons nicht im mittleren Alter eingestellt wird. Dennoch: Jeder fünfte Patient ist männlich.

Mitverantwortlich ist aber auch das Alter. Ist der Wendepunkt mit ungefähr 30 Jahren einmal überschritten, wird mehr Knochen ab- als aufgebaut. Die Substanz wird also von Jahr zu Jahr weniger. Spürbar werden die Effekte aber – wenn überhaupt – in der Regel erst in höherem Alter ab etwa 70 Jahren.

Kalzium ist der wichtigste Baustein für die Knochen. Zwischen 1000 und 1500 Milligramm Kalzium sollte man pro Tag zu sich nehmen. © ddp/SASCHA SCHUERMANN

Gänzlich machtlos ist man aber nicht. Mit einem gesunden Lebensstil kann einer Osteoporose vorbeugen – etwa durch viel Bewegung und gezieltes Muskeltraining. Rauchen dagegen schadet dem Knochen ebenso wie zu viel Alkohol. Letzterer beeinträchtigt die Testosteronproduktion und damit den Knochenstoffwechsel. Auch Kalzium- und Vitamin-D-arme Kost gefährden die Knochengesundheit.

Ein weiteres ernährungsbedingtes Osteoporose-Risiko entsteht durch eine zu hohe Zufuhr von Phosphaten. Phosphate – das sind Salze von Phosphor – werden häufig in der Lebensmittelindustrie eingesetzt. Als Binde- und Säuerungsmittel, Stabilisatoren, Geschmacksverstärker, Backtriebmittel oder Antioxidationsmittel findet man sie etwa in Wurst, Fertigprodukten, Schmelzkäse, Pudding, Backwaren oder Softdrinks. Der Mensch benötigt zwar eine gewisse Menge an Phosphaten für den Aufbau von Skelett, Zähnen und Gewebe sowie den Energiestoffwechsel. Doch hier macht die Dosis das Gift: Durch zu viel Phosphor wird Kalzium aus dem Knochen gelöst.

6 Millionen Menschen leiden deutschlandweit an Knochenschwund, wobei deutlich mehr Frauen als Männer betroffen sind.

Von einer sekundären Osteoporose sprechen Mediziner hingegen, wenn der Knochenschwund die Folge anderer Erkrankungen, deren Therapie oder Knochen schädigender Risikofaktoren ist. So kann das Leiden beispielsweise durch Magen-Darm-Erkrankungen, nach Operationen, rheumatischen Erkrankungen, Diabetes mellitus, Leukämie, Essstörungen oder auch durch eine Überfunktion der Schilddrüse und der Nebenschilddrüsen verursacht werden. Zu den für den Knochen gefährlichen Medikamenten zählen vor allem Kortison, Antihormone in der Krebstherapie, einige Blutverdünner, Epilepsie-Medikamente und Magenschutzmittel wie die Protonenpumpenhemmer.

Mit gezielten Messungen können Mediziner die Knochendichte feststellen

Um einen eindeutigen Befund zu erheben, misst der Arzt die Knochendichte. Das von den Fachgesellschaften und der Weltgesundheitsorganisation empfohlene Verfahren heißt Duale-Röntgen (X-ray)-Absorptiometrie, kurz DXA. Dazu werden Röntgenstrahlen durch die Lendenwirbelkörper, den Oberschenkelhals und den Oberschenkelknochen geschickt. Das Gerät misst, wie viel der Strahlungsenergie im Knochen absorbiert wird – je weniger, desto poröser sind die Knochen. Die gemessenen sogenannten T-Werte werden mit den Mittelwerten einer 30-jährigen Referenzaltersgruppe verglichen. Liegen sie 2,5 Einheiten oder mehr unter dem Vergleichswert, spricht man von einer Osteoporose.

Zur Person © Immanuel Albertinen Diakonie Die medizinische Expertise zu diesem Text kam von Katja Warnecke. Sie ist Osteologin und Oberärztin der Fachabteilung Innere Medizin, Rheumatologie, Klinische Immunologie und Osteologie am Immanuel Krankenhaus Berlin.

Doch die DXA-Messung allein ist nicht das einzige Kriterium für die Diagnose. Stellt der untersuchende Arzt nämlich eine Osteopenie – eine Vorstufe der Osteoporose, bei der die T-Werte zwischen -1 und -2,5 Einheiten liegen – in Kombination mit typischen Knochenbrüchen fest, lautet seine Diagnose auch Osteoporose.

Eine Knochendichtemessung zur Früherkennung bezahlen die Krankenkassen nur in begründeten Verdachtsfällen, Wiederholungsmessungen erst nach fünf Jahren. Der Dachverband Osteologie empfiehlt eine Basisdiagnostik für Frauen ab 70 und für Männer ab 80 Jahren. Muss man die Diagnostik selbst zahlen, liegen die Kosten für eine Knochendichtemessung bei etwa 40 bis 60 Euro.

Sport und eine kalziumreiche Ernährung können Abhilfe schaffen

Vorrangiges Therapieziel bei Osteoporose ist, Knochenbrüche zu vermeiden und die Lebensqualität zu erhalten, indem man den Knochenmasseverlust eindämmt oder wenn möglich umkehrt. Ein probates und nebenwirkungsfreies Mittel ist Sport. Gezielter Muskelaufbau stärkt den Knochen. Sinnvoll ist ein leichtes Lauftraining, Schwimmen, Wassergymnastik oder ein angepasstes Krafttraining. Zudem gibt es spezielle Osteoporose-Funktionstrainings, die zusätzlich die Koordinationsfähigkeit verbessern und so der Sturzprophylaxe dienen.

Ein weiterer Bestandteil einer Osteoporosetherapie ist eine kalziumreiche Ernährung, beispielsweise über Milchprodukte, grünes Gemüse wie Brokkoli, Spinat oder Grünkohl sowie Nüsse oder kalziumreiches Mineralwasser. Der tägliche Bedarf liegt bei 1000 bis 1500 Milligramm. Kann der Kalziumbedarf über die Nahrung allein nicht gedeckt werden, verschreibt der Arzt ein Kalziumpräparat. Auf Alkohol, Nikotin und Koffein sollte verzichtet und phosphatreiche Lebensmittel und Getränke nur in Maßen konsumiert werden. Zusätzlich erhalten Patienten Vitamin D in adäquater Dosierung, damit der Körper das Kalzium aus der Nahrung besser aufnehmen und in den Knochen einbauen kann.

Reichen Bewegung, gesunde Ernährung und ein guter Vitamin-D Spiegel allein nicht aus, helfen Medikamente. Bisphosphonate und Denosumab hemmen die Zellen, die unter normalen Umständen Knochensubstanz bei natürlichen Reparaturvorgängen abbauen, bei der Osteoporose aber eine deutlich gesteigerte Aktivität aufweisen. Die Wirkstoffe Romosozumab und Teriparatid fördern hingegen in erster Linie den Knochenaufbau. Hormongaben können den Mangel an körpereigenen Hormonen ausgleichen.

Geht der Knochenschwund auf eine andere Grunderkrankung zurück, müssen auch diese therapiert werden. Auch Kortisonbehandlungen zählen zu den klassischen Ursachen einer sekundären Osteoporose. In solchen Fällen hilft es häufig schon, das Kortison zu reduzieren oder auf andere Präparate umzustellen.