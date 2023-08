Die hohen Frequenzen gehen zuerst verloren Doch Sie können Ihre Ohren schützen

Wenn eine Party oder ein Konzert auf ihren Höhepunkt zusteuern, dann steigt die Lautstärke – und kaum einer denkt in der Euphorie an die Ohren. Dabei deuten neuere Studien darauf hin, dass große Lautstärke irreparablen Schaden anrichten. „Das Gehirn kann den Hörverlust lange kompensieren“, sagt Mark Praetorius, Professor für Otologie (Ohrenheilkunde) am Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf. „Aber die Härchen der Haarzellen werden zerstört, und im Alter äußert sich das dann als Schwerhörigkeit.“