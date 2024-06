Das Herz und die Psyche „Man kann einen Infarkt ohne Verkalkung der Herzkranzgefäße bekommen“

Herr Arunagirinathan, Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie schon in jungen Jahren in Ihrer Heimat Sri Lanka eine Vorliebe für das Herz entwickelt haben. Wie kam es dazu?

Ich habe das Herz damals nicht als Organ wahrgenommen, sondern als etwas, das mit Liebe zu tun hat. Meine Mutter hat für einen Nachbarn, der im Rahmen einer arrangierten Ehe zum ersten Mal seine zukünftige Frau besuchen sollte, eine rosa Torte in Form eines Herzens gebacken. Ich war nicht nur von der Farbe fasziniert; dieses Geschenk hat mir eine innere Freude bereitet. Unser Land war mitten im Bürgerkrieg, da waren Momente des Glücks selten.

Und wie ging Ihre Geschichte mit dem Herzen weiter?

In meiner Schulklasse gab es ein Mädchen, das immer besser als ich war. Um einmal genauso glänzen zu können, habe ich aus Weizenmehl und Farbstoff ein Herz gebastelt, das nicht nur meine Lehrerin, sondern auch alle anderen begeisterte.

Diese Erfahrung hat mich seither immer begleitet, auch nach meiner Flucht und dem Ankommen in einem neuen Land. Als ich später als Student in Lübeck Geld brauchte und die dortige Herzchirurgie einen Pflegehelfer suchte, musste ich nicht lange nachdenken.

Zur Person © Asja Caspari Umeswaran Arunagirinathan ist ein deutsch-tamilischer Herzchirurg. Im Alter von 13 Jahren kam er wegen des Bürgerkriegs in Sri Lanka als unbegleiteter Flüchtling nach Deutschland, wo er bei Verwandten in Hamburg unterkam. Heute arbeitet er als Facharzt für Herzchirurgie am Universitätsklinikum Halle.

Wie blicken Sie heute auf das Organ?

Maßgeblich ist für mich nach wie vor die starke Verbindung von Herz und Seele. Auf emotionaler Ebene ist es das Zentrum unseres Daseins. Die Psyche hat einen großen Einfluss auf das Herz. Ich selbst spüre dort eine unmittelbare Resonanz auf meine Emotionen, nicht nur, wenn ich aufgeregt bin, einem hübschen Mann begegne oder eine Prüfung bevorsteht. Man kann das anhand des EKGs sogar objektiv darstellen.

Wie funktioniert der Maschinenraum, der uns am Leben hält?

Das Herz ist in der Lage, allein zu schlagen, sofern es die notwendige Energie bekommt. Es ist aber nicht nur für sich selbst da, sondern für alle anderen Organe, die Energie in Form von Sauerstoff benötigen. Der Sauerstoff wird im Blut transportiert.

Und das Herz hat die Hauptaufgabe, den gesamten Körper mit sauerstoffreichem Blut zu versorgen, damit er funktioniert. Zugleich pumpt es sauerstoffarmes Blut in die Lunge, um es neu anzureichern.

Wenn das Herz ein nahezu autarkes Organ ist, wie kann es dann zugleich das Zentrum unserer Emotionen sein, die doch vom limbischen System im Gehirn ausgehen?

Unser Gehirn hat Einfluss auf die Herzfunktionen, obwohl sie nicht von ihm gesteuert werden, nämlich auf der Ebene zwischenmenschlicher Beziehungen. Das wurde lange kritisch hinterfragt.

Inzwischen ist aber belegbar, dass sich emotionale Belastungen etwa bei Trauer oder Verlust vom Gehirn ausgehend negativ auf das Herz auswirken – vorwiegend bei Frauen. Man kann einen Herzinfarkt ohne Verkalkung der Herzkranzgefäße bekommen. Das zeigt, dass auch ein so unabhängiges Organ wie das Herz Emotionen hat. Man könnte sagen: Das Herz hat eine Seele.

Gibt es bei den Herzfunktionen Unterschiede zwischen Männern und Frauen?

Anatomisch sind Frauenherzen kleiner als die von Männern, weil Frauen im Durchschnitt kleiner sind. Der maßgebliche Unterschied besteht darin, dass die Kommunikation zwischen Herz und Psyche bei Frauen stärker ausgeprägt ist.

Wir wissen auch, dass ihre Symptome vielfältiger sind. Es wird bei Herzinfarkten als typisch angesehen, dass der Schmerz links in den Arm ausstrahlt. Bei Frauen können aber auch mal der Oberbauch oder der Nacken schmerzen, es kann Übelkeit auftreten. Das ist irritierend, weil man schlussfolgern könnte, dass es sich um Sodbrennen oder Probleme mit der Halswirbelsäule handelt.

Die Erfahrung lehrt, dass Frauen mit Verdacht auf Herzinfarkt bei Ärztinnen besser aufgehoben sind, weil bei Geschlechtsgenossinnen das Verständnis besser und der Austausch empathischer ist.

Das Buch © Rowohlt Verlag/Polaris Umes Arunagirinathan mit Doris Mendlewitsch: „Herzensdinge. Die erstaunlichen Leistungen unseres wichtigsten Organs – und wie wir es heilen und schützen können“, Rowohlt Verlag/Polaris, Hamburg 2024, 304 Seiten.

Sind Frauen bei Schmerzen weniger zimperlich als Männer?

Leidensdruck wird von Frauen anders bewertet: Sie sind in Bezug auf Schmerzen sensibler, nehmen sie aber länger in Kauf, weil anderes gerade wichtiger zu sein scheint. Die Folge ist, dass sie bei Problemen etwa eine Stunde später als Männer eine Klinik aufsuchen.

Zwei Drittel der Herzinfarktpatienten sind Männer, von dem einen Drittel der Frauen stirbt etwa die Hälfte, weil sie so spät kommen oder der Infarkt nicht als solcher erkannt wird. Es gibt inzwischen aber eine breite gendermedizinische Bewegung, die vielversprechend ist. Alle reden über gesellschaftliche Gleichstellung, aber von Natur aus sind wir nicht gleich. Diese Einsicht muss stärker im allgemeinen und medizinischen Bewusstsein verankert werden.

Verstehe ich Sie recht, dass Sie Herz und Seele als Einheit betrachten?

Ich bin ein spiritueller Mensch. Mein Körper funktioniert biochemisch und physikalisch. Als Hindu glaube ich aber daran, dass Seele und Körper eine Einheit bilden. Seit meiner Kindheit reagiere ich stark auf die Farbe Rosa, und meine Reaktion geht durch den Körper, er ist der Resonanzraum meiner Emotionen. Für mich ist das mehr als nur Wissenschaft.

Was halten Sie von der noch jungen Kombi-Disziplin der Psychokardiologie?

Ich habe sie anfangs nicht ernst genommen, weil mir persönlich der Zugang zu dem komplexen Fach Psychologie fehlt. Dann betreute ich eine Patientin, die sich gegen ein Kunstherz gewehrt hat, aber auch ein Problem damit hatte, dass irgendjemand sterben musste, damit sie weiterleben konnte. Schließlich hat sie sich für das Kunstherz entschieden.

Sie ist in eine tiefe Depression gerutscht, weil sie nicht damit klarkam, von einer Maschine abhängig zu sein, und war in psychokardiologischer Behandlung. Eines Tages saß sie in meiner Ambulanz, streichelte sich in der Herzgegend und sagte: „Das ist mein Baby. Ich muss darauf aufpassen, denn es schenkt mir das Leben.“

Sie hat es angenommen.

Ja, und der gedankliche Prozess dieser Frau hat mich berührt. Ich habe realisiert, wie wichtig die Psychokardiologie für eine fundierte Betreuung solcher Fälle ist, und bin der Ansicht, dass sich diese Kombi-Disziplin sehr bewährt hat. Auch weil die Patienten selbst viel mehr Verantwortung übernehmen und nach einem unerwarteten Schlag wie einem Herzinfarkt oder einer Muskelentzündung besser zurechtkommen. In der Regel beschäftigt sich der Mensch erst dann mit Krankheiten, wenn die Diagnose vorliegt und es meist schon zu spät ist.

Weshalb lassen wir unserem wichtigsten Organ so wenig Aufmerksamkeit zukommen?

Es ist schon erstaunlich, dass wir uns vor allem hierzulande mehr für die Wartung des Autos oder der Heizung zu interessieren scheinen als für unsere körperliche und mentale Gesundheit. Ich vermute, wegen der Folgekosten, die durch unterlassene Wartungen entstehen. Dabei ist es mit der Gesundheit doch das Gleiche. Viele Menschen wollen sich nicht mit Krankheiten beschäftigen. Müssen sie ja auch nicht. Wir sollten uns damit beschäftigen, was uns guttut, und ein Bewusstsein für unser Verhalten entwickeln.

Was tut uns denn gut?

Ich sage immer: Das Essen nach Hause, das Leben nach draußen verlegen. Beim Schreiben des Buches ist mir aufgefallen, wie ungesund auch ich selbst im klinischen Alltag lebe. Im 24-Stunden-Dienst kein vernünftiges Essen, zwischendurch mal einen Schokoriegel. Dann komme ich morgens nach Hause und habe keinen guten Schlaf.

Mittlerweile gehe ich eine halbe Stunde zu Fuß zur Arbeit. Man sollte nicht mit dem Bierchen vor dem Fernseher hocken, sondern sich bewegen, unter die Leute gehen, sich austauschen. Meine Mutter geht in den Tempel, schaut in den Himmel und betet die Sonne an, weil es ihr guttut. Ins Weite zu schauen, sorgt für Entspannung.

Ist es wirklich so einfach?

Wenn es zu kompliziert wird, neigt man dazu, es schleifen zu lassen. Bewegung kann ganz einfach in den Alltag integriert werden, zum Beispiel, indem man statt des Aufzugs die Treppe benutzt. Ich muss keinen Marathon laufen, um gesund zu bleiben. Das kann sogar ungesund sein.

Wichtig ist auch, sich in Gesellschaft zu begeben. Allein lastet das Gewicht auf der Psyche schwerer. Man fühlt sich und schläft auch besser, wenn man sich mit Freunden offen und ehrlich austauschen und zusammen lachen kann. Liebe zu bekommen und zu geben, macht uns glücklich.