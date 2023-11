Das Ideal der dezenten Narbe So vermeiden Sie Wucherungen, Schmerzen und dunkle Linien

Padma Lakshmi versteckt ihre Narbe nicht. Im Gegenteil: Das US-amerikanische Model zeigt ihren vermeintlichen Makel selbstbewusst und gut sichtbar in die Kamera. Knapp 40 Jahre nach dem schweren Autounfall, den Lakshmi als 14-Jährige miterlebte, ist die gut 15 Zentimeter lange Narbe an ihrem rechten Oberarm die letzte äußerlich sichtbare Erinnerung an das Geschehen von damals.