Das kann kein Mann ignorieren Warum Schmerzen im Hoden ein Alarmsignal sind

Es sei so leicht, einem Mann unerträgliche Schmerzen zuzufügen, sagt Bösewicht Le Chiffre im 007-Streifen „Casino Royale“, kurz bevor er dem an einen Stuhl gefesselten James Bond einen Seilknoten zwischen die Beine schlägt. So manchem männlichen Zuschauer dürfte bei dieser Folterszene nicht nur der Schreck in die Glieder gefahren sein, sondern blanke Furcht.