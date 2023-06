„Dazu muss man kein Psychotherapeut sein“ Wie jeder Mensch aus seinen Träumen lernen kann

Herr Schredl, Sie forschen und publizieren über Träume, ein Thema, das mitunter schwer zu greifen ist und von manchen Wissenschaftlern belächelt wird. Woher kommt ihr Interesse?

Zur Traumforschung bin ich über das Interesse an meinen eigenen Träumen gekommen. Mich fasziniert der kreative Aspekt. Träume spiegeln nicht einfach nur das wider, was wir am Tag erlebt haben oder was uns emotional oder gedanklich beschäftigt. Das nächtliche Kopfkino ist oft zugespitzt, es dramatisiert und schafft plastische Bilder – so wie es ein Filmregisseur machen würde. Träume können uns aber auch Konflikte und Themen aufzeigen, die uns beschäftigen, im Alltag aber vielleicht untergehen.