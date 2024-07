Den Blutdruck senken unterm Blätterdach Warum Waldbaden mehr als nur ein Spaziergang ist

Vogelgezwitscher, Sonnenstrahlen, die durch das Blätterdach brechen und die Welt unterhalb der Baumkronen in ein Spiel aus Licht und Schatten tauchen – diese friedliche Höhle aus Bäumen zieht mich jedes Mal sofort in ihren Bann.

Ich atme tief ein, dann wieder aus. Meine Sinne sind hier wach wie selten. Jedes Rascheln, jedes Ziepen und Zwitschern, das sonst vom Rauschen meiner Gedanken überdeckt würde, höre ich ganz deutlich. Mein ganzer Körper ist in den Wald eingetaucht. Und statt nur von außen zu beobachten, kommt es mir eher so vor, als würden wir beide – der Wald und ich – regelrecht miteinander verschmelzen, so, als wäre auch ich ein weiterer Teil dieser zauberhaften Welt aus Bäumen und Natur.

In den Pandemie-Jahren begannen immer mehr Menschen, Bäume zu umarmen

Offenbar bin ich nicht die einzige Person, auf die der Wald einen solchen Zauber ausübt. In Japan gehört „Shinrin Yoku“, so die japanische Bezeichnung für „Waldbaden“, seit den 80er-Jahren sogar offiziell zur Gesundheitsvorsorge.

So wie man in Deutschland zur Massage oder Physiotherapie geht, gehen die Menschen in Japan zum Waldbaden. Michael Jeitler, Naturheilkundler am Immanuel Krankenhaus

Auch in Europa scheint man sich der besonderen Atmosphäre des Waldes immer mehr bewusst zu werden. Während der Corona-Jahre wurde es plötzlich „in“, Bäume zu umarmen. Wenn uns schon der menschliche Körperkontakt fehlt, so der Gedanke, dann wollen wir doch wenigstens Bäume, diese mysteriösen, beeindruckenden Lebewesen, spüren. In Island rief die Forstverwaltung deshalb zum Baum-Liebhaben auf, im Görlitzer Park tat man es ihr gleich. Gruppen von gestressten Großstädtern fielen Bäumen um den Stamm.

In der Regel findet Waldbaden in der Gruppe statt und wird von einem ausgebildeten Natur- und Waldtherapeuten angeleitet. Eine von ihnen ist Lara Leonie Keuthen. Die heutige Waldtherapeutin wuchs in der Nähe eines Waldes auf. Als Erwachsene lebte sie in Hamburg, arbeitete in einer Agentur fast bis zum Burn-out. Müde, gestresst und ausgebrannt zog sie die Notbremse, kündigte und zog zurück in den Wald. Heute bietet sie im Sachsenwald bei Hamburg regelmäßig Kurse an, in denen sie Gruppen dazu anleitet, den Wald intensiv wahrzunehmen.

Mit Achtsamkeitsübungen in den Wald eintauchen

Doch wodurch unterscheidet sich richtiges Waldbaden von meinem Waldspaziergang? „Beim Waldbaden begegnen wir dem Wald mit all unseren Sinnen: mit den Augen, den Ohren, den Händen und der Nase, sodass wir wieder achtsamer werden“, sagt Keuthen.

Beim Waldbaden begegnen wir dem Wald mit all unseren Sinnen. Lara Leonie Keuthen, Waldtherapeutin

Dabei sollen bestimmte Übungen helfen, wie zum Beispiel langsames Gehen oder bewusstes Atmen. „Zu Beginn kann es auch helfen, sich auf ein Kissen zu setzten und dem Vogelgezwitscher zu lauschen.“ Wenn wir ganz entspannt sind, nehmen wir den Boden mit seinen unterschiedlichen Texturen, die Farben und das Licht bewusst wahr. Wir kommen im Moment an und sind nicht mehr durch unsere Gedanken von der Gegenwart abgelenkt.

Eine hilfreiche Übung ist dabei das „360-Grad-Hören“, sagt Keuthen: „Dabei ordnen wir die Geräusche den unterschiedlichen Richtungen zu und ordnen die Herkunft ein. Manchmal lasse ich die Menschen auch eine Karte mit Stift und Papier dazu malen.“

Der Wald als Ort der inneren Einkehr

Für mich war und ist der Wald immer schon einer meiner absoluten Lieblingsorte. Ich bin in einer Waldgemeinde aufgewachsen, sodass Bäume nie Mangelware waren. Auch heute wohne ich nur fünf Minuten vom Wald entfernt und verbringe hier täglich meine Mittagspausen mit meinem Hund.

Warum ich den Wald so liebe? Ich denke, es ist die Wirkung der Natur, die mir dabei hilft, Probleme des Alltags, die teilweise sich verzettelnden Gedanken ein wenig in Perspektive zu setzen und mich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Wald – ähnlich wie das Meer oder die Berge – beruhigt mich und lässt mich als das fühlen, was wir alle im Wesentlichen sind: ein klitzekleines Teil dieser Welt, in der alles, was uns manchmal viel zu wichtig ist, bei näherem Hinsehen eigentlich gar nicht so bedeutend ist. Beim Waldbaden wird mir das ganz deutlich.

Ins weiche Moos legen, den Blick in die Baumkronen richten – und entspannen. © MALTE JAEGER

Die Entdeckung der Langsamkeit

Vom Wald könne man sich eine Menge abgucken, sagt Keuthen. Beispielsweise, nicht immer super effizient sein zu müssen: „Wir leben in einer Gesellschaft, die immer sofort ein Ergebnis sehen will – die Bäume wachsen aber, ohne dass wir das sehen können.“ Ein beruhigender Gedanke.

Wichtig ist, dass dem aktiv praktizierten Naturerleben möglichst regelmäßig nachgegangen wird. Michael Jeitler, Naturheilkundler am Immanul Krankenhaus

Studien zum Waldbaden zeigen, dass sich das „Baden“ im Grün positiv auf psychische Parameter wie Stress, Angst und Depression auswirkt. Waldbaden stärkt zudem die kardiovaskuläre Gesundheit und wirkt gegen das metabolische Syndrom – eine Kombination aus starkem Übergewicht, Bluthochdruck und Fettstoffwechselstörung.

Auch deshalb gelte Waldbaden in Asien und Australien bereits als öffentliches Gesundheitskonzept zur Prävention und Gesundheitsförderung, sagt Michael Jeitler, Studienarzt und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Charité Hochschulambulanz für Naturheilkunde am Immanuel Krankenhaus Berlin.

Probanden gesucht Um die gesundheitliche Wirkung des Waldbadens zu erforschen, sucht Michael Jeitler aktuell nach Probanden für insgesamt drei Studien. Weitere Informationen auf der Website der Klinik für Naturheilkunde des Immanuel Klinikums.

„In Japan ist Waldbaden sehr angekommen in der Gesellschaft“, sagt Jeitler. „Es existieren über 60 Waldbad-Therapiezentren in Japan, und die Menschen sind sehr sensibilisiert. So wie man in Deutschland zur Massage oder Physiotherapie geht, gehen die Menschen dort zum Waldbaden.“ Teilnehmende, so der Mediziner, berichten von einer entspannenden Wirkung, bei einigen bessert sich auch die Stimmung, bei anderen normalisiert sich der Blutdruck.

Nachhaltige Entspannung stellt sich vor allem bei regelmäßigem Waldbaden ein

Einen Nachteil hat Waldbaden allerdings: Es erreicht nur diejenigen, die ohnehin schon für psychische Gesundheit und Stressprävention sensibilisiert sind. Die Leute, die den Weg zum Waldbaden finden, sind sich der Wirkung der Natur meistens schon sehr bewusst, sagt Waldtherapeutin Keuthen. „Ich denke, Menschen, die sehr gestresst sind, fällt es oft schwer, sich Auszeiten zu gönnen.“

Diejenigen, die ihren Weg zum Waldbaden finden, seien aber oft Wiederholungstäterinnen. Da gebe es einen Aha-Effekt, der den Teilnehmenden den Wald auf eine ganz neue Art und Weise näherbringt.

Umso besser. Denn so, wie auch eine einzelne Joggingrunde einmal im Jahr kein nachhaltiges Konzept für die Gesundheitsvorsorge ist, wirkt auch Waldbaden am besten durch Wiederholung. „Bisher liegen noch keine Studien mit Langzeitdaten vor“, sagt Michael Jeitler. „Wichtig scheint es aber – dies trifft auf viele, wenn nicht alle naturheilkundlichen Interventionen zu – dass dem aktiv praktiziertem Naturerleben möglichst regelmäßig nachgegangen wird.“

Wer Waldbaden für sich selbst testen will, sucht am besten eine Gruppe dafür auf. Wer, wie ich, lieber allein im Wald unterwegs ist, tut gut daran, sich im Wald bewusst langsam zu bewegen, einen Gang runter zu schalten, sich Zeit für die Details zu nehmen und einen Moment länger als gewohnt hinzuschauen, hinzuhören und nachzufühlen.

Diese Art von Achtsamkeit wirkt übrigens nicht nur im Wald. Auch am Strand, in den Bergen, oder sogar zu Hause, in den eigenen vier Wänden, finden wir unsere innere Ruhe, wenn wir mit Bedacht unterwegs sind.