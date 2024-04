„Der letzte Drink war wohl schlecht“ Warum hat man nach einer durchzechten Nacht Kopfschmerzen?

„Das letzte Bier gestern Abend muss wohl schlecht gewesen sein …“ So lautet ein schlapper Spruch, wenn sich am Morgen danach der pochende Kopfschmerz meldet. Der gehört beim Kater nach zu viel Alkohol nun mal dazu; aber warum eigentlich? Was passiert im Körper zwischen Kneipenabend in bester Stimmung und schmerzendem Schädel beim Aufwachen am nächsten Tag?