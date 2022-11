Deutlich weniger „Affenpocken“ in Berlin Impfstoffe und größere Vorsicht haben die Lage entspannt

Berlin war einst der Hotspot in Deutschland für die Ausbreitung der sogenannten „Affenpocken“ (MPX). Doch nach einem halben Jahr – die ersten Fälle der bis dato vor allem in Zentral- und Westafrika verbreiteten Erkrankung traten in Deutschland im Mai auf – hat sich die Lage hierzulande deutlich entspannt.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden