Die Achillessehne muss keine Schwachstelle sein So halten Sie Ihre „Powersehne“ stark und gesund

Zieht es unangenehm im Bereich der Achillessehne, die Fersenbein und Wadenmuskulatur verbindet? Treten Schwellungen auf oder sind Sie dort besonders druckempfindlich? Und sind die ersten Laufminuten schmerzhaft? Dann haben Sie Ihre Achillessehne möglicherweise zu sehr strapaziert.

Dabei ist diese Sehne gar nicht so empfindsam, wie es ihr Name suggeriert. Sie ist benannt nach der Heldengestalt Achilles, der mit den Griechen das antike Troja belagerte. Seine einzige verwundbare Stelle war, der Sage nach, seine Ferse. Doch passender ist ein anderer Name, der der Sehne in der Neuzeit gegeben wurde: „Powersehne“. Sie ist die stärkste Sehne im menschlichen Körper: etwa 20 bis 25 Zentimeter lang, an ihrer dicksten Stelle mehrere Zentimeter breit und bis zu acht Millimeter dick.

Reißt die Sehne, kann der Mensch nicht mehr stabil stehen

Die Sehne leistet viel: Sie überträgt die Kraft der Wadenmuskulatur auf den Fuß und fängt mit jedem Schritt ein Mehrfaches des Körpergewichts auf. Ihre Reißfestigkeit ermöglicht große Belastungen, insbesondere das Laufen und das Springen. Aber wehe, wenn sie reißt: Dann begreift man, was sie meist unbemerkt leistet, denn der stabile Stand ist erstmal futsch.

Deshalb ist es ratsam, schmerzhafte Reizungen des Sehnenansatzes am Fersenbein, dem Calcaneus, oder der Sehne selbst zu vermeiden. Aber auch den „Schwachpunkt der Achillessehne“, das ist der Bereich etwa drei bis sechs Zentimeter oberhalb des Sehnenansatzes am Fersenbein, sollte man sorgsam behandeln. Der ist am schwächsten durchblutet und deshalb am anfälligsten für eine Entzündung oder Verschleiß.

Wichtig ist, die Belastung richtig zu dosieren und die Sehne mit diesen Übungen auf Belastung vorzubereiten. Christina Stukenborg-Colsman, Orthopädie-Chefärztin

Typische Symptome für Reizungen und Entzündungen im Bereich der Achillessehne sind zum einen Druck- und Dehnungsschmerz. Hinzu kommen eine Morgensteifigkeit im Bereich der Achillessehne, Anlaufschmerzen sowie Schmerzen nach dem Training. Ist die Achillessehne bereits vorgeschädigt, ist sie logischerweise auch anfälliger für eine Entzündung oder einen Teilriss.

Zur Person © Diakovere Annastift Christina Stukenborg-Colsman ist Chefärztin im Diakovere Annastift, Orthopädische Klinik der Medizinischen Hochschule Hannover.

Es mag widersprüchlich klingen, aber es tut der Sehne nicht gut, wenn man sie zu sehr schont. Inaktivität lässt sie nämlich schneller altern. Sie wird dann schlechter durchblutet, degeneriert schneller und ist verletzungsanfälliger. Bewegung ist also notwendig, aber nur, wenn man es richtig macht.

Statt Kaltstart gut aufwärmen und dehnen

Wer nach der langen Winter-Ruhephase neu motiviert ist, Sport zu treiben, muss besonders achtsam sein. Das heißt, statt mit einem Kaltstart zackig in die neue Saison zu laufen, sollte man sich erstmal Zeit für ausgiebige Dehnungs- und Aufwärmübungen für die Wadenmuskulatur nehmen. „Wichtig ist, die Belastung richtig zu dosieren und die Sehne mit diesen Übungen auf Belastung vorzubereiten“, sagt Christina Stukenborg-Colsman, Chefärztin im Diakovere Annastift, Orthopädische Klinik der Medizinischen Hochschule Hannover.

Plötzliche Kraftbewegungen wie Sprint, Sprünge oder ein blitzartiger Richtungswechsel belasten die Achillessehne nämlich ganz besonders, wenn vorab keine Aufwärmübungen erfolgten und die Achillessehne nicht an Belastung gewöhnt wurde. Das reizt sie, lässt sie etwas anschwellen. Die Achillessehne kann dann in der sie umgebenden Hülle schlechter gleiten.

Wer im ungeeigneten Sporthalbschuh losläuft, schadet sich. Christina Stukenborg-Colsman, Orthopädie-Chefärztin

Aber auch das richtige Schuhwerk ist enorm wichtig. Der Schuh ist ein Sportgerät. „Wer im ungeeigneten Sporthalbschuh losläuft, schadet sich genauso wie jemand, der seine alten Sportschuhe aussortiert und sich mit den neuen Schuhen sofort auf eine lange Runde begibt oder gar gleich einen Halbmarathon damit rennen möchte“, warnt die Orthopädin. Neue, besonders gut gepolsterte Sportschuhe müssen erst langsam eingelaufen werden. Und das Laufpensum sollte man auch langsam steigern. „Das kann ansonsten nicht gut gehen“, so die Orthopädin.

Und es ist gerade nach längerer Laufpause wichtig, eine passende Laufstrecke auszusuchen. Das heißt, keine betonierte Straße dafür zu nutzen, sondern einen weichen federnden Boden oder ein Laufband. „Aber auch wessen Schuhwerk schon älter ist, muss wissen, dass es nach einigen Jahren zur Materialermüdung kommt und der federnde, abpuffernde Effekt weg ist“, warnt die Fußexpertin.

Zu große Belastung der Sehne kann eine schleichende Schwächung zur Folge haben. Irgendwann sind dann die Schmerzen in der Achillessehne chronisch.

Die Achillessehne mag weder Plattfüße noch Diabetes

Neben diesen leichter zu beeinflussenden Faktoren gibt es noch weitere Störgrößen: Fußfehlstellungen belasten die Achillessehne. So begünstigen Knick-Senkfüße die Verkürzung sowohl der Achillessehne als auch die der darüberliegenden Muskulatur.

Es ist gerade nach längerer Laufpause wichtig, eine passende Laufstrecke auszusuchen. Am besten einen weichen federnden Boden oder ein Laufband. © dpa/David Hutzler

In dem Fall sind Dehnungsübungen besonders wichtig. Und bei Plattfüßen sind unterstützende Einlagen aus speziellem Material hilfreich, um die Füße in eine die Achillessehne entlastende Position zu bringen. „Eine unterschiedliche Beinlänge, X-Beine, muskuläre Dysbalancen, sowie eine Vorschädigung der Achillessehne durch Degeneration infolge von Übergewicht und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes, Gicht oder Arthritis begünstigen ebenfalls eine Verletzung der Achillessehne“, zählt Stukenborg-Colsman auf.

Bestimmte Antibiotika, die Fluorchinolone, erhöhen das Risiko für einen Achillessehnenriss. Also sollte man, wo das möglich ist, besser Alternativen verwenden. „All diese Belastungen können zu kleinen Haarrissen im Sehnengewebe führen“, so die Orthopädin.

Was tun, wenn es doch zu Problemen kommt? Bei akutem Schmerz gut kühlen, das wirkt abschwellend. Entzündungshemmende Schmerzmittel als Salbe oder Pille gehören ebenfalls zur Standardbehandlung einer Achillessehnenreizung. „Wenn es in der Achillessehne zwickt, die Ferse möglicherweise auch warm und gerötet ist, sollten Sie eine Zeit lang keinen Sport machen und schon gar nicht mit Schmerzmitteln trainieren“, rät die MHH-Professorin.

Eine Stoßwellentherapie kann gut helfen. Christina Stukenborg-Colsman, Orthopädie-Chefärztin

Bei akuten Beschwerden sollte man am besten zunächst regelmäßig und konsequent sogenannte exzentrische Dehnungsübungen durchführen, damit die entzündete Achillessehne gut regenerieren kann und es nicht zu ungünstigen strukturellen Veränderungen kommt.

Mäßige Bewegung ist wichtig, um zu verhindern, dass die Wadenmuskulatur verkümmert. „Wenn nach drei bis vier Wochen keine Besserung eingetreten ist, sollte man zum Arzt gehen“, rät Stukenborg-Colsman. „Eine extrakorporale Stoßwellentherapie bewirkt eine Durchblutungssteigerung und lässt die Reizung abklingen. Unterm Strich kann die Stoßwellentherapie gut helfen.“

Erfolgt keine Behandlung, animiere dies die Achillessehne zu einer „falschen“ Regeneration. Dabei verändert sich die Kollagenzusammensetzung ungünstig. Blutgefäße sprießen dann ins Sehnengewebe ein und die Sehne schwillt an, was wie bereits erwähnt ihre Gleitfähigkeit in der umgebenden Hülle vermindert.

Auf einen Knall folgt der Fall

Ist der Verschleiß der Achillessehne weit fortgeschritten, genügt eine kurze Belastung des Fußes, um die Sehne sogar komplett zum Reißen zu bringen. Wenn das passiert, ertönt ein lauter Knall. „Das ist ein traumatisches Erlebnis, bei dem abrupt ein Schmerz und Funktionsverlust eintritt“, sagt Stukenborg-Colsman.

Dann gibt es zwei Behandlungsoptionen: Bei den Profis, die schneller wieder fit sein müssen, wird zumeist operiert. Anschließend steckt der Fuß für etwa sechs Wochen in Spitzfußstellung in einem speziellen Schuh, dem Walker. Dabei wird mit verschiedenen Keilen in der Sohle der Hacken höhergestellt als die Zehen und so die Sehne unbeweglich gehalten und entlastet.

Belastungen können zu kleinen Haarrissen im Sehnengewebe führen. Christina Stukenborg-Colsman, Orthopädie-Chefärztin

Der „verletzte“ Fuß des Otto-Normalbürgers kann konservativ oder operativ behandelt werden. Beide Vorgehensweisen haben Vor- und Nachteile. Im Falle einer konservativen Therapie wird der Fuß im Walker für sechs bis acht Wochen in der Spitzfußstellung behandelt. Die Sehne soll so entlastet werden und sich dadurch regenerieren. Dabei fallen übliche OP-Risiken weg.

Sollte sich aber zwischen den Sehnenenden an der gerissenen Stelle ein Bluterguss gebildet haben, kann dies dort zu einer Bindegewebsbildung führen. „Das verlängert die Sehne künstlich, sodass der Zug vermindert und die Sehne weniger kraftvoll ist“, sagt die Expertin.

Dieses Risiko sei bei einer operativen Versorgung, bei der die Sehne wieder zusammengenäht wird, nicht gegeben. „Dafür hat man die OP-Risiken, wie Wundheilungsstörungen oder Infektionsrisiken.“ Bei einer OP könne man die Sehnenverlängerung infolge einer konservativen Therapie vermeiden, indem man die Sehnen verkürzend zusammennäht. „Eine Rückkehr zu sportlichen Aktivitäten gelingt den meisten Betroffenen etwa zwölf Monate nach dem Riss.“

Chronische Beschwerden im Alter

Außer diesen akuten Symptomen gibt es aber auch chronische Achillessehnenbeschwerden. Davon sind insbesondere ältere Menschen zwischen 70 und 80 Jahren betroffen. Die Achillessehne ist in diesen Fällen über die Jahre zunehmend degeneriert, beispielsweise infolge von Stoffwechselerkrankungen. Ein schlecht eingestellter Diabetes vom Typ-2 und damit chronisch erhöhte Blutzuckerwerte begünstigen Nervenschäden im Fuß und die ungünstige Reaktion von Proteinen mit Zucker.

Eine Rückkehr zu sportlichen Aktivitäten gelingt den meisten Betroffenen etwa zwölf Monate nach dem Sehnenriss. Christina Stukenborg-Colsman, Orthopädie-Chefärztin

Es kommt dann häufig zu einer Verkürzung der Achillessehne, wodurch ein in diesem Falle ungewollter Spitzfuß entsteht. Der Ballen wird falsch belastet, weitere Schmerzen sind dann möglich. Das ließe sich vermeiden, wenn die Diabetes-Erkrankung richtig eingestellt wäre.

Auch nicht korrigierte Fußfehlstellungen und Teilrisse schwächen bei den Betroffenen die Wadenmuskulatur, weil die Achillessehne schon seit Jahren nicht mehr richtig arbeite. „Manchmal hängt sie quasi nur noch am ‚seidenen Faden‘“, sagt die Orthopädin.

Wenn er reißt, dann ist mitunter zunächst der Schmerz weg, was die Betroffenen als Erleichterung empfinden würden. „Aber nur, bis ihnen der Funktionsverlust bewusst wird.“ Sie können nicht mehr stabil stehen. Das hat unangenehme Folgen. „Beim Anziehen einer Hose im Stehen oder dem Treppenabstieg im Wechselschritt fehlt ihnen die Kraft im Fuß. Das schränkt die betroffenen älteren Menschen in ihrem Alltag und ihrer Selbständigkeit sehr ein“, beschreibt Stukenborg-Colsman diese Situation.

Und es gibt eine weitere Erschwernis: Wenn die Achillessehne nach längerem chronischem Sehnenschaden reißt, ist sie zumeist so stark degeneriert, dass man die beiden Sehnenenden nicht mehr zusammennähen kann. Dann muss die Sehne ersetzt werden. „Eine mögliche Lösung ist ein Sehnentransfer, bei dem die Sehne des Großzehenbeugers auf das Fersenbein übertragen wird“, so Stukenborg-Colsman.

Klar ist also: Nicht die Achillessehne ist die Schwachstelle des menschlichen Körpers. Aber ist sie krank, wird unser Körper schwach.