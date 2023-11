„Die positiven Effekte sind gut erforscht“ So kann Sport bei Krebs helfen

Frau Krell, wie wirken sich Sport und Bewegung auf die Entstehung von Krebs aus?

Durch Beobachtungsstudien ist inzwischen wissenschaftlich gut belegt, dass sportlich aktive Menschen weniger häufig an Krebs erkranken als nicht-aktive. Am besten erforscht ist das bei Brustkrebs. Wir wissen also, dass Sport bei der Prävention sehr sinnvoll ist, verstehen aber noch nicht gut genug, warum das so ist.