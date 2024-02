Durchsichtig, gelb oder orangefarben Was verrät die Farbe des Urins?

Pipi ist gelb, das wissen schon kleine Kinder – und das nicht erst, wenn sie in den Schnee gepinkelt haben. Dabei könnten sie allerdings beobachten, dass der Farbton des Urins nicht immer gleich ist; er kann von einem fast farblosen Blassgelb bis zum beinahe orangefarbenen Dunkelgelb reichen. Eine populäre These lautet, die Farbe sei ein Hinweis darauf, ob man vorher genug getrunken hat. „Da ist durchaus etwas dran“, sagt Tobias Huber, Nierenspezialist und Klinikdirektor am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.