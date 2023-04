Ein medizinisches Wunder Wie die TAVI die Operation am Herzen revolutioniert

Mick Jagger ist ein alter Mann. Wer den 79Jährigen über die Bühne tanzen sieht (wie der Autor im Juli 2022 auf Schalke), hat aber nicht den Eindruck. Dabei hatte der Frontmann der Rolling Stones drei Jahre zuvor eine neue Herzklappe bekommen. Nötig, weil Jaggers Aortenklappe – am Ausgang der linken Herzkammer – verengt gewesen sei. Was zu Kurzatmigkeit und Brustschmerzen führen kann, aber auch allgemein zu Schwäche und schneller Ermüdung.

Normalerweise wird am offenen Herzen operiert: unter Vollnarkose, geöffnetem Brustkorb, stillgelegtem Herzen, Herzlungenmaschine. Bei Mick Jagger (und mittlerweile Tausenden anderen Patienten) läuft es anders: Die Operateure schieben einen Schlauch durch eine Arterie bis vor das Herz, tasten sich bis zum Ausgang der Kammer vor – und ersetzen die alte, enge Herzklappe durch eine neue. Das Ganze entweder unter Vollnarkose oder auch nur unter örtlicher Betäubung!

Diese neue Operationstechnik als ein Wunder zu bezeichnen, mag unwissenschaftlich sein, trifft es aber trotzdem recht gut: Bei der sogenannten TAVI („transcatheter aortic valve implantation“, einem Aortenklappenersatz durch einen schlauchartigen Katheter) wird die neue, gefaltete Klappe unter Röntgenkontrolle durch den Schlauch ins Herz geschoben und dort entfaltet. Zwischen zwei Pulsschlägen hat die neue Klappe die alte verdrängt und ersetzt.

Die Methode ist relativ neu, so neu, dass Langzeiterfahrungen in großer Zahl fehlen. Ist die TAVI nur für ältere, gefährdete Personen zu empfehlen, oder ist das Verfahren besser für alle? Halten die TAVI-Klappen so lange und so gut wie die in normalen, offenen Herzoperationen eingesetzten? Das letzte medizinische Wort ist noch nicht gesprochen. Noch wird von Fall zu Fall entschieden – wichtig für den Patienten ist aber das Wissen, dass es diese schonende Alternative gibt!

Mick Jagger postete eine Woche nach dem Eingriff ein Bild von einem Frühlingsspaziergang. Und er stand wenig später wieder auf der Bühne – ohne sichtbare Einschränkungen. Dass der Funke im Juli 2022 auf Schalke nicht übersprang, lag nicht an der neuen Aortenklappe!

Die bisher erschienen Folgen finden Sie auf der Kolumnenseite des Tagesspiegel.

Zur Startseite