Ein neuer Drogenmix erobert die Tanzflächen Rausch und Risiko von „Mephedron“ plus GHB

Als wir Paul das erste Mal trafen, tanzte er feurig durch einen Berliner Nachtklub. Der in Belfast geborene Nord-Ire mit dem schwarzgeprägten Technokleidungsstil genoss die Nacht und einen Teil des nächsten Tages mithilfe seines üblichen Drogencocktails aus Ecstasy und Ketamin. Während die Bässe im Hintergrund wummerten, berichtete er über vergangene rauscherfüllte Nächte mit musikalischen Ekstase-Momenten. Aber er erzählte eben auch über die Gefahren des Drogenkonsums und die eine Nacht, die für ihn in einen Zusammenbruch mündete.

Das ständige Anstehen und die Tatsache, dass man oft nicht direkt mit der ganzen Gruppe reinkommt, nervt irgendwann. Paul über die Gründe, warum er selbst nicht mehr jedes Wochenende in Clubs feiert

Knapp vier Jahren sind seitdem vergangen. Die harte Drogenszene in der Stadt hat sich verändert. Heroin ist wie berichtet auf dem Rückzug, dafür konsumieren immer mehr Crack, das sie noch schneller körperlich zerstört und aggressiver macht. Große Sorgen machen auch Opioide, vor allem Fentanyl, das im nächsten Jahr in der deutschen Drogenszene hohe Wellen schlagen könnte. Wir wollen von Paul wissen, ob ähnliches auch für die Partydrogen-Welt in Berlin gilt, und haben uns ein weiteres Mal mit ihm verabredet.

An einem warmen Augusttag 2023 treffen wir ihn wieder. Diesmal nicht im lauten Klub, sondern im ruhigen Wintergarten seiner Neuköllner WG. Der lichtdurchflutete Raum wird von den WG-Mitbewohnern meist als Raucherraum benutzt. Hier hört man nur ab und zu Autos, die auf der nahen Straße vorbeifahren, oder zwitschernde Vögel, wenn es gerade keinen Verkehr gibt.

Seit zweieinhalb Jahren veranstaltet er monatlich private Parties in einer geheimen Location.