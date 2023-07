Fettverzicht senkt den Hormonspiegel Wie gefährlich ist eine Low-Fat-Diät?

Wer eine Diät macht, um Gewicht zu verlieren, muss verzichten. Und zwar auf Nahrungsenergie in Form von Kalorien. Wie das am besten funktioniert, dazu gibt es unter Abnehmwilligen unterschiedliche Ansichten. Während die einen vor allem den Kohlenhydraten den Kampf ansagen, sparen andere lieber am Fett. Gerade Letzteres gilt manchen jedoch als gefährlich. Sie befürchten, dass sich eine zu geringe Fettzufuhr negativ auf den Hormonhaushalt auswirken könnte. Zu Recht?