Forscher kennen endlich die Antwort Wie groß ist mein Immunsystem?

Über andere Organe wissen wir, wie groß und schwer sie im Durchschnitt sind, bei vielen sogar, aus wie vielen Zellen sie ungefähr bestehen. Und unser Immunsystem? Das ist ein dezentrales Organ. Es arbeitet etwa in Lymphknoten und in der Milz, in der Leber und den „Mandeln“ (eigentlich Tonsillen). Aber auch überall dort, wo das Blut hinkommt. Und natürlich auch im Knochenmark. Das macht es unendlich schwierig, das Immunsystem zu zählen und zu wiegen. Doch Forscher der Universität von Washington in Seattle haben nichts unversucht gelassen. Sie haben das Immunsystem tatsächlich vermessen.

1,8 Billionen Zellen bilden zusammen das Immunsystem.