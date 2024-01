Für immer jung dank Spermidin? Ein Arzt will das Wundermittel gegen das Altern gefunden haben

Der Mythos ewiger Jugend ist selbst zeitlos. Zumal in alternden Gesellschaften wie der unseren können die Versprechen der Anti-Aging-Industrie auf breite Resonanz hoffen. Es kann also nicht nur Zufall gewesen sein, dass der österreichische Dermatologe Reinhart Jarisch bei der Lektüre einer Pressemeldung an einem Begriff hängenblieb, der wie ein Trigger auf ihn wirkte.

Ich mag das Wort nicht, aber es liegt auf der Hand: Es ist ein Wundermittel! Reinhart Jarisch, Dermatologe

Der Grazer Biochemiker Frank Madeo hatte im Forschungsverbund mit der Freien Universität Berlin, dem Exzellenz-Cluster „NeuroCure“ mit dem Neurobiologen Stephan Sigrist und dem Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften in Dortmund bei Experimenten mit alternden Fruchtfliegen herausgefunden, dass deren Fütterung mit Spermidin Altersdemenz nicht nur aufhalte, sondern reversibel mache. „Bei dem Wort ‚reversibel‘ haben bei mir alle Glocken geläutet“, sagt Jarisch. „Ich wollte wissen: Geht das auch beim Menschen oder geht es nicht?“