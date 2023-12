Ganz ohne Drill und strenge Regeln Dieser Tanztrend soll Körper und Geist ins Gleichgewicht bringen

Ich habe in meinem Leben immer mal wieder, nie aber besonders gut, getanzt. Angefangen mit Ballett, bei dem mir die Lehrerin vor knapp 30 Jahren ziemlich deutlich zu verstehen gab, mein Hohlkreuz, das ich damals noch hatte, sei unpassend fürs Ballett, über Jazz Dance, bei dem ich oft so dermaßen mit den Schritten durcheinanderkam, dass ich einen völlig anderen Tanz als der Rest der Gruppe vorführte, hin zum klassischen Tanzkurs, in dem mein Interesse zugegeben mehr den Jungs in der Tanzschule als den Schritten für Cha-Cha-Cha und Foxtrott galt.