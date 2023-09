Gesund bleiben trotz kaltem Wasser Worauf Sie beim Schwimmen im Spätsommer achten sollten

Der Großensee, ein See am Rande Hamburgs, ist so gut wie leer. Die Badesaison ist beendet; Eintritt zahlt man hier im Freibad schon lange nicht mehr. Wer geht schon auch noch schwimmen im September, diesem leuchtenden Monat, in dem wir melancholisch an den Sommer zurückdenken und jeden Morgen erleichtert aufseufzen, wenn noch kein Tau den Rasen benetzt?