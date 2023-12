Glimmer statt Trigger Wie Sie das Glück im Alltag suchen und feiern können

Einmal kurz die Hand vor die Augen halten, innehalten, und –„Kuckuck!“ Mein zweijähriger Neffe und ich haben ein Spiel, das von außen betrachtet weder sonderlich kreativ noch intellektuell wirkt. Verstecken, hinter der eigenen Hand. Das Spiel sorgt bei meinem Neffen für ein lautstarkes Jauchzen, das so echt und so glücklich ist, dass es mich ansteckt und bei mir den ganzen Tag weiter vorhält. Wenn ich sein Lachen höre, steht die Welt für mich kurz still, ich fühle mich dann wie vom Glück getragen und positiv aufgeladen.