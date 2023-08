Grauer Star ist wie der Blick durch einen Schleier Eine neue Linse verschafft wieder klare Sicht

Biologie und Technik unterscheiden sich manchmal gar nicht so sehr voneinander: Die Linse im menschlichen Auge etwa lässt sich gut mit der Linse in einem Fotoapparat vergleichen. Sie ist zuständig dafür, das einfallende Licht so zu bündeln, dass auf der Netzhaut ein scharfes Bild entsteht, das dann vom Gehirn verarbeitet wird.