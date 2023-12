Hat sich Ihr Kind mit RSV angesteckt? Das können Eltern und Ärzte für eine schnelle Genesung tun

Der Name dieses Virus ist ein Zungenbrecher: das Respiratorische Synzytial-Virus. Deshalb wird er meist als RSV abgekürzt und ist so in der Kindermedizin und bei Eltern bekannt und berüchtigt, denn Infektionen mit ihm sind häufig. Der Namensteil respiratorisch steht für die Atemwege, also für die Organe, wo sich das Virus austobt. Synzytial bedeutet, dass das Virus Zellen dazu bringt, miteinander zu verschmelzen. Und das ist in diesem Falle nicht gesund.