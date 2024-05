Hormontabletten für die Schilddrüse „L-Thyroxin funktioniert nicht als Mittel zum Abnehmen“

Das Medikament namens L-Thyroxin ist den meisten Menschen, die nicht gerade ein Schilddrüsenproblem haben, wahrscheinlich unbekannt. Ist es also ein Nischenthema?

Nein, das nun wirklich nicht. Das Schilddrüsenhormon L-Thyroxin in Tablettenform ist das am zweithäufigsten verordnete Präparat weltweit.

Was ist der Grund dafür, dass Schilddrüsenhormone verordnet werden?

Der häufigste Grund für eine körpereigene Unterfunktion ist die Hashimoto-Thyreoiditis, eine Autoimmunerkrankung, bei der die hormonbildenden Zellen in der Schilddrüse vom eigenen Immunsystem attackiert werden. Auch Patienten, denen die Schilddrüse herausoperiert wurde oder die eine Radiojod-Therapie bekommen, müssen L-Thyroxin nehmen, das ihre Schilddrüse nicht mehr liefert. In diesen Fällen ist es völlig klar, dass die Patienten Schilddrüsenhormone einnehmen müssen.