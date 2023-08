„Ich war mir selten bei einer Sache so sicher“ Warum sich Männer ihre Samenleiter durchtrennen lassen

Die Stimmung in dem kleinen Nebenzimmer könnte kaum entspannter sein. Zumindest äußerlich wirkt Markus Pfeiffer (Name geändert) ziemlich locker, macht Witze. Innerlich dürfte der 39-Jährige trotzdem bewegt sein. Er steht kurz vor einem Eingriff, der zwar nur 20 Minuten dauert, aber sein Leben verändern wird. Nach der Vasektomie wird er weiterhin Geschlechtsverkehr haben können, allerdings nicht mehr zeugungsfähig sein. Sein Ejakulat wird schlicht keine Spermien mehr enthalten. Jetzt scherzt er: „Mir wird ein Stück Samenleiter entnommen. Ich bin Chefmonteur bei einer Aufzugsfirma. Teile rein, Teile raus, das verstehe ich.“ Er und seine Partnerin Bettina Schwarz (Name geändert) warten in der Urologischen Gemeinschaftspraxis Heerstraße im Süden Spandaus, bis Urologe Gisbert Bloedow zur Operation bittet.