Im weißen Kittel Die „Lösung“ ist das Problem

Warnzeichen gibt es viele. Eines davon: Die Betroffenen gehen ohne Schmerzmittel nicht mehr aus dem Haus. Ein zweites: Die Tabletten werden immer höher dosiert. Ein drittes: An mindestens 15 Tagen pro Monat tut der Kopf weh. Welche Kopfschmerzen könnten das sein? Die Neurologie listet mehrere Hundert verschiedene Arten – vom eher alltäglichen chronischen Spannungskopfschmerz bis zum vernichtenden Clusterschmerz. Besonders tückisch aber – weil vordergründig unlogisch – ist der medikamenteninduzierte Kopfschmerz: Schmerzen werden durch Schmerzmittel ausgelöst. Die scheinbare Rettung wird zum Problem. Patienten versuchen dann – völlig logisch – den stärker werdenden Kopfschmerz durch mehr Medikamente zu bekämpfen. Was wiederum den Schmerz verstärkt. Und immer so weiter.

Der Entzug ist schwer und die Nebenwirkungen sind erheblich

Zwischen fünf und acht Prozent aller Kopfschmerzpatienten, so vorsichtige Schätzungen, befeuern ihre Schmerzen durch Medikamente. Die Dunkelziffer dürfte noch höher sein, weil viele Patienten ihren wahren Tablettenverbrauch verschleiern! Irritierend ist auch die Geschlechterverteilung: Auf einen Mann mit diesem Kopfschmerztyp kommen mindestens fünf Frauen! Ursache unklar. Die Ursache medikamenteninduzierter Kopfschmerzen selbst auch. Die Hypothese ist, dass Schmerzmedikamente langfristig das zentrale Nervensystem übermäßig sensibilisieren.

Die Behandlung ist theoretisch ganz einfach: Ist der Patient wirklich motiviert, kann er oder sie die Medikamente einfach absetzen. Allerdings nur mit Unterstützung des Haus- oder Facharztes und unter dem Schutz von „Notfall- und Übergangsmedikamenten“. Möglichst auch mit der Hilfe von Familie und Freunden. Der Entzug ist trotzdem schwer, die Nebenwirkungen erheblich. Scheitern mehrere Versuche, gibt es Spezialkliniken, die den Entzug stationär begleiten. Aber dann kann eine schmerzfreie Zeit anbrechen: dauerhaft, ohne Medikamente!

