Keiner gibt gern zu, unter Angststörungen zu leiden „Es passt nicht zu einem schicken Selbstbild“

Über Angst spricht man nicht. „Es sind viel mehr Menschen unterwegs, die an Ängsten leiden, als man weiß“, sagt Tina. Wie alle Mitglieder der Selbsthilfegruppe „Angst“ in Bruchsal möchte sie ihren vollen Namen lieber nicht in der Presse lesen – zu groß ist ihre Angst vor Stigmatisierung.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden