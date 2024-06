Tagesspiegel Plus Lebensgefährlicher Hitzschlag im Urlaub : „Bei 45 Grad Außentemperatur sollte niemand wandern gehen“

Im Juni sind sechs Touristen in Griechenland bei Aktivitäten in großer Hitze gestorben. An welchen Symptomen man einen Hitzschlag erkennt, was dann zu tun ist – und wie man ihn vermeidet.