Tagesspiegel Plus Macht Eisbaden glücklich? : Ich will hier raus, schreie ich innerlich – dann will ich mehr.

Ein Bad in einem mit Eiswürfeln und Wasser gefüllten Fass soll Glückshormone freisetzen und Krankheiten vorbeugen. Wie fühlen sich Null Grad Wassertemperatur an? Ein Selbstversuch.