Mehr Darmkrebsfälle in jüngeren Jahren Ärzte fordern Vorsorgescreening schon ab 30

Die Deutsche Gesellschaft Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) befürwortet den früheren Beginn der Darmkrebsfrüherkennung bei Menschen mit familiärer Darmkrebs-Vorbelastung. Bisher übernehmen die Gesetzlichen Krankenkassen Untersuchungen zur Darmkrebsvorsorge ab dem 50. Lebensjahr. Für Menschen, bei denen bereits Darmkrebsfälle in der Familie bekannt sind, wären regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen bereits ab dem 30. Lebensjahr sinnvoll und kosteneffektiv, teilte die DGVS mit.

Das zeigten die Ergebnisse der im vergangenen Jahr veröffentlichten FARKOR-Studie. Im Rahmen der Studie wurden Menschen mit familiärer Darmkrebs-Vorbelastung zu einem Darmkrebs-Screening eingeladen. Das Ergebnis: Jede achte Untersuchung brachte Darmkrebsvorstufen zutage.

Diese Untersuchungen zur Darmkrebsvorsorge zahlen die Krankenkassen zwischen 50 und 54 Jahren: Test auf verstecktes Blut im Stuhl (jährlich) ab 55 Jahren: Stuhluntersuchung (alle zwei Jahre, wenn keine Darmspiegelung gemacht wurde) Darmspiegelung für Männer ab 50 Jahren und Frauen ab 55 Jahren (bei unauffälligem Befund alle zehn Jahre)

Während die Zahl der Darmkrebs-Neuerkrankungen bei Über-50-Jährigen seit Einführung der gesetzlichen Vorsorge-Darmspiegelungen deutlich zurückgegangen ist, sind Darmkrebsfälle bei Unter-50-Jährigen in den letzten Jahren sogar häufiger geworden. Die DGVS begrüße daher die Empfehlung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA), der die Regelleistungen der Gesetzlichen Krankenkassen beschließt, das familiäre Darmkrebsscreening in die Krebsfrüherkennungsrichtlinie aufzunehmen. Die Fachgesellschaft fordert eine Umsetzung noch in diesem Jahr.

Ein Vorziehen des Screenings sei nicht nur aus medizinischer Sicht, sondern auch aus Perspektive der Gesundheitsökonomie dringend geboten, sagt Birgit Terjung, Chefärztin der Klinik für Innere Medizin/Gastroenterologie, GFO Kliniken Bonn und Mediensprecherin der DGVS.. „Das Darmkrebs-Screening ab 30 kann dazu beitragen, hohe Folgekosten für eine Krebstherapie zu vermeiden und ließe sich leicht in die Vorsorgeroutine einbinden.“ (Tsp)

