Neue Studien machen Hoffnung Gibt es bald einen Impfschutz gegen HIV?

Im Kampf gegen HIV sind in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten beachtliche Erfolge gelungen. Die antiretrovirale Therapie für Infizierte und Präventionsangebote wie die Prä-Expositions-Prophylaxe, kurz: PrEP, die vor einer Ansteckung schützt, haben dazu geführt, dass die Zahl der Neuansteckungen in vielen Teilen der Welt – auch in Deutschland – deutlich zurückgegangen ist.

Trotz des Rückgangs steckten sich laut dem Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) auch im Jahr 2022 immer noch 1,3 Millionen Menschen mit dem Virus an. Weltweit lebten somit 39 Millionen Menschen mit HIV.

Das Problem: Das HI-Virus verändert sich ständig