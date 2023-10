Umfrage zur Sexualität 20 Prozent sind unzufrieden mit ihrem Liebesleben

Gut jede und jeder Fünfte zwischen Volljährigkeit und 70. Lebensjahr in Deutschland ist einer Umfrage zufolge unzufrieden mit ihrem oder seinem derzeitigen Sexualleben. Bei den Männern (24 Prozent) und den 40- bis 49-Jährigen (24 Prozent) ist es demnach sogar fast jede vierte Person. Noch unzufriedener sind nur die 50- bis 59-Jährigen (rund 28 Prozent).

Für die Studie befragte die Dating-App Parship gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Innofact AG im Mai 1010 Personen aus Deutschland im Alter zwischen 18 und 69 Jahren. Die Stichprobe entspreche nach Alter, Geschlecht und Region der repräsentativen Verteilung in der deutschen Bevölkerung, hieß es.

Positiv ausgedrückt gab mehr als die Hälfte aller Befragten an, glücklich mit dem derzeitigen Liebesleben zu sein (58 Prozent). Tendenziell sind Frauen mit 59 Prozent etwas zufriedener als Männer (55 Prozent). Ein knappes Drittel (32 Prozent) bezeichnete sich demnach sogar als äußerst zufrieden. Die sogenannten Millennials (manchmal auch Generation Y genannt), also in diesem Fall die 30- bis 39-Jährigen, sind hier Spitzenreiter (41 Prozent). Ihnen folgt die „Gen Z“, womit die 18- bis 29-Jährigen gemeint sind (39 Prozent).

Bei den Befragten unter 30 gaben 6,5 Prozent an, noch keinen Sex gehabt zu haben. Insgesamt sagte das nur jede hundertste Person.

Aber was verstehen die Befragten überhaupt unter gutem und zufriedenstellendem Sex? Der Gradmesser dafür ist bei knapp der Hälfte der Befragten, den Partner oder die Partnerin zum Orgasmus zu bringen. Das gaben insgesamt 47 Prozent an, wobei es bei den Frauen nur 31 Prozent waren. Insbesondere für Männer (62 Prozent) ist guter Sex also gleichbedeutend damit, der Partnerin oder dem Partner einen Höhepunkt zu bescheren. Männer (49 Prozent) legen darüber hinaus größeren Wert auf den eigenen Orgasmus als Frauen (29 Prozent). (dpa)