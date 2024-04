Noteinsatz im Pflegeheim Es ist Zeit für mehr mutige Verzweiflungstaten

Eine mutige Verzweiflungstat wirft auf ein schon etwas länger langsam ins Vergessen rutschende Problem ein grelles Schlaglicht: Personalnotstand in der Altenpflege. Weil in einem Pflegeheim in Berlin-Friedrichsfelde keine ausgebildete Pflegekraft anwesend war, an die sie ihren Dienst übergeben konnte, alarmierte eine Pflegekraft den Notruf. Die Feuerwehr wiederum holte die Polizei zu Hilfe, auch der Katastrophenschutzbeauftragte – zuständig für den Zivilschutz – rückte an.