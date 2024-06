Probleme nach dem Absetzen der Tabletten Machen Antidepressiva Patienten wirklich abhängig?

Antidepressiva sind zwar nachweislich wirksam, genießen aber nicht den besten Ruf. Ein Kritikpunkt lautet: Die Medikamente, die vor allem gegen schwere Depressionen und Angststörungen eingesetzt werden, machten abhängig. Patienten kämen deswegen nur schlecht wieder von ihnen los und litten nach dem Ende der Therapie häufig unter Absetzsymptomen wie Schwindel, Kopfschmerzen und Schlafstörungen.

Aber stimmt das tatsächlich? Dieser Frage sind Wissenschaftler der Charité und der Universitätsklinik Köln in einem gemeinsamen Forschungsprojekt nachgegangen, für das sie die Ergebnisse von insgesamt 79 Studien zum Thema analysiert haben.

Unsere Auswertung zeigt, dass im Schnitt jede dritte Person nach Beendigung der Antidepressiva-Behandlung Symptome erlebt. Jonathan Henssler, Psychiater

Den Wissenschaftlern um die Studienautoren Jonathan Henssler, Leiter der AG Evidence-Based Mental Health an der Charité, und Christopher Baethge, Wissenschaftler an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Uniklinik Köln und der Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln, standen somit Daten zu rund 21.000 Personen zur Verfügung, die entweder ein Antidepressivum oder ein Placebo erhalten hatten. Ihre Ergebnisse veröffentlichten sie in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag im Fachjournal „The Lancet Psychiatry“.

Viele Beschwerden gehen gar nicht auf die Medikamente zurück

„Unsere Auswertung zeigt, dass im Schnitt jede dritte Person nach Beendigung der Antidepressiva-Behandlung Symptome erlebt“, sagt Henssler. Tatsächlich berichteten über alle Studien hinweg 31 Prozent der mit einem wirksamen Medikament behandelten Patienten von Absetzsymptomen; 2,8 Prozent gaben an, unter schweren Symptomen zu leiden. Bei bestimmten Präparaten wie Imipramin, Paroxetin und Venlafaxin lag das Risiko für Absetzsymptome höher.

1,8 Milliarden Tagesdosen Antidepressiva wurden laut Arzneimittelverordnungs-Report 2022 in Deutschland verschrieben.

Henssler und sein Team gehen allerdings davon aus, dass nur etwa die Hälfte aller Beschwerden tatsächlich auf die Medikamente zurückzuführen sind. Denn auch 17 Prozent derjenigen Personen, die gar keine wirksamen Antidepressiva, sondern nur ein Placebo erhalten hatten, klagten über diese Symptome.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sprechen in solchen Fällen vom Nocebo-Effekt. Wie Studien immer wieder zeigen, spielen die Erwartungen von Patienten eine wichtige Rolle für die Wirksamkeit einer Therapie. Während beim Placebo-Effekt positive Erwartungen für eine Verbesserung sorgen, haben beim Nocebo-Effekt negative Erwartungen eine verschlechternde Wirkung.

„Wenn wir unspezifische Symptome und den Effekt der Erwartungshaltung berücksichtigen, ist etwa jede sechste oder siebte Person von Absetzerscheinungen betroffen, die als eigentliche Folge der Antidepressiva-Medikation auftreten“, so Henssler. Diese seien größtenteils mild. Außerdem machten die Ergebnisse deutlich: Die überwiegende Mehrheit der Betroffenen könne Antidepressiva ohne relevante Symptome absetzen.

Experten plädieren dafür, die Tabletten langsam abzusetzen

Dabei mache es keinen Unterschied, ob das Medikament abrupt abgesetzt oder über längere Zeit „ausgeschlichen“, also die Dosis immer weiter verringert wird. Ein durchaus überraschender Befund, gilt das Ausschleichen von Antidepressiva unter Medizinern doch als Standard, um das Risiko für Absetzsymptome und einen Rückfall zu mindern.

Schrittweises Absetzen ist weiterhin unumgänglich, diese Studie stellt keine ausreichende Evidenz dar, um davon abzuweichen. Katharina Domschke, Psychiaterin

Geht es nach Experten, sollte sich daran auch erst mal nichts ändern – trotz der Studienergebnisse. So weist etwa Michael P. Hengartner, Dozent und klinischer Psychologe am Departement Angewandte Psychologie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, gegenüber dem Science Media Center (SMC) auf Mängel in den der Auswertung zugrunde liegenden Studien hin.

„In vielen Studien bedeutet schrittweises Absetzen, dass die Medikamente innerhalb von zwei oder vier Wochen abgesetzt wurden, was relativ rasch ist“, sagt Hengartner. „Dass sich hierbei kein Unterschied zum abrupten Absetzen zeigt, ist darum wenig erstaunlich.“

Außerdem müsse man wissen, wie lange die Medikamente vor dem Absetzen eingenommen wurden. In den ausgewerteten Studien variierte die Einnahmedauer stark: zwischen einer und 156 Wochen. „Viele Expert:innen gehen davon aus, dass langsames Ausschleichen erst nach längerer Einnahme notwendig ist, und dann sollte dieses möglichst langsam in kleinen Schritten erfolgen – über zwölf Wochen und mehr, falls nötig“, sagt Hengartner.

Dass kein Unterschied bezüglich des Auftretens von Absetzsymptomen nach langsamer Dosisverminderung im Gegensatz zu abruptem Absetzen gefunden wurde, sei „sehr überraschend“, sagt Katharina Domschke, Ärztliche Direktorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Freiburg, gegenüber dem SMC. „Dies wäre definitiv zu erwarten gewesen und widerspricht der gängigen klinischen Praxis und Leitlinienempfehlungen.“

Auch Domschke betont: „Schrittweises Absetzen ist weiterhin unumgänglich, diese Studie stellt keine ausreichende Evidenz dar, um davon abzuweichen.“