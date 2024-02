Quälende Migräne Ein Leiden mit vielen Gesichtern

Nach dem Mittagessen kriegte Frau Direktor Pogge Migräne. Migräne sind Kopfschmerzen, auch wenn man gar keine hat“, schrieb Erich Kästner 1935 in seinem Kinderroman „Pünktchen und Anton“. Damit hat Kästner – zugegeben originell – sämtliche Klischees über Migränekranke zusammengefasst. Falsch sind sie alle! Migräne trifft zwar vor allem Frauen, aber häufig auch Männer, seltener Kinder. Am schlimmsten ist es meist zwischen dem 35. und 45. Lebensjahr. Danach lässt die Krankheit nach – in der Regel.