Radikal und endgültig Warum sich Fania mit Mitte 30 die Gebärmutter entfernen ließ

Unterleibsschmerzen, so stark, dass sie weder gehen noch arbeiten konnte, bleierne Müdigkeit, eine Periode, die sich manchmal über Wochen erstreckte und das Gefühl, nicht richtig am Leben teilnehmen zu können – so sah der Alltag für Fania Million, 37, lange Zeit aus. Der Grund: Ihre Gebärmutter. Mit Anfang 20 diagnostizierten Ärzte bei der Kosmetikerin und Unternehmerin eine schwere Endometriose. Dabei wuchert Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutterhöhle im Bauchraum und in der Gebärmutterwand. Extreme Schmerzen sind die Folge. „Mit der Zeit hatte ich so starke Blutungen, dass ich unter Blutarmut litt“, erzählt Fania.