Ruhigstellen, Physiotherapie oder Operation Das hilft wirklich bei Beschwerden im Schultergelenk

Die Schulter ist das beweglichste Gelenk unseres Körpers. Das ermöglicht es, den Arm in nahezu jede Richtung zu bewegen. Doch diese Flexibilität hat ihren Preis: Das Schultergelenk ist weniger stabil und somit verletzlicher als andere Gelenke des Körpers. Der Grund liegt in seiner Anatomie: Die Gelenkpfanne ist im Verhältnis zum Oberarmkopf nur klein ausgebildet. Der geringe knöcherne Kontakt gibt dem Gelenk vergleichsweise wenig Halt. Für die nötige Stabilität sorgen stattdessen vor allem Muskeln und Bänder und eine knorplige Gelenklippe, das sogenannte Labrum, das die Gelenkpfanne umrahmt und so deren Fläche vergrößert