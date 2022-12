Säuglinge gefährdet Was bei einer Infektion mit dem RS-Virus zu tun ist

RSV – das Respiratorische Synzytial-Virus – verursacht jedes Jahr von November bis April Atemwegserkrankungen mit typischen Symptomen, wie Husten und Schnupfen. So weit, so normal. Was das Virus in dieser Saison so gefährlich macht, ist ein ungewöhnliches Phänomen: Parallel zu RSV rollt derzeit auch eine Grippewelle durchs Land. Beide Erreger werden vor allem durch Tröpfchen übertragen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden