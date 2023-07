Schlaf, Kindchen, schlaf – doch endlich Warum Babys nachts so oft aufwachen

Wer behauptet, „wie ein Baby“ geschlafen zu haben, sagt das meist nach einer ruhigen und erholsamen Nacht, in der er tief und lange geschlafen hat. Doch Mütter und Väter von Säuglingen wissen, dass diese Phrase eigentlich völlig irreführend ist. Denn Babys schlafen zwar viel, aber im Normalfall nicht „durch“. Und Eltern müssen erst lernen, damit so umzugehen, dass sie ein Mindestmaß an Schlaf bekommen. Dass Schlaftrainings à la „Jedes Kind kann Schlafen lernen“ dabei keine gute Idee sind, spricht sich zunehmend herum. Wer ganz verzweifelt ist, konsultiert einen Baby- und Kleinkind-Schlafcoach, andere finden Hilfe in Ratgeber-Büchern und -Blogs.