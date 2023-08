„Schlaflosigkeit ist oft die Vorstufe einer Depression“ Neurowissenschaftler Emmanuel Mignot über Wege zur Nachtruhe

Herr Mignot, Sie beschäftigen sich Tag für Tag mit Schlafstörungen. Können Sie selbst noch gut schlafen?

Ja, ich schlafe in der Regel sehr gut. Heute nicht, aber das ist die Ausnahme. Ich habe zwar durch das Aufzeichnen meines Schlafs herausgefunden, dass ich wie ein Großteil der Männer über 40 an Schlafapnoe leide – allerdings sind die Atemaussetzer unterhalb des klinisch kritischen Werts. Meiner Ansicht nach werden Schlafstörungen durch die Sorgen begünstigt, die man sich ihretwegen macht. Würden viele meiner Patienten sich nicht so sehr damit beschäftigen, wären die Störungen bei ihnen weit weniger schlimm. Wenn man gedanklich ständig um dieses Problem kreist, wird es bloß immer größer.