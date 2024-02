Schneeschuhwandern in den Bergen „Das ist das wahre Bauch-Beine-Po-Training“

Funkelndes Weiß. Stille. Keine Lifte, keine Menschenmassen. Nur ein paar Spuren oben an den Felswänden zeigen, dass vor uns schon jemand anderes hier unterwegs war: Steinböcke, die sich hier oben an den Wänden der Dolomiten tummeln. Unter mir hingegen schlafen die Murmeltiere irgendwo verborgen im Erdreich, bis sie sich im Frühling wieder zeigen. Bis dahin sind sie, genau wie die Seen, in die sie zu ihrem Erwachen zum Baden steigen, unter einer dicken Schneedecke, versteckt. Über diese Schneedecke stapfe ich zusammen mit meiner Begleitung.