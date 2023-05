Schnelles Erwärmen in der Mikrowelle Ist das Essen dann weniger gesund?

„Was man ganz klar sagen kann, ist, dass bestimmte im Essen enthaltene Vitamine wie zum Beispiel B2 und C beim Erhitzen in der Mikrowelle abgebaut werden“, sagt Mathias Fasshauer, Professor für Ernährung des Menschen an der Universität Gießen. „Dasselbe geschieht allerdings auch beim normalen Erhitzen im Kochtopf. Es handelt sich also nicht um eine Eigenheit, die speziell mit der Mikrowelle zu tun hat.“