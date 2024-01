Selbstdiagnose ADHS? So zuverlässig sind Tests und Apps im Internet

In mir leben zwei Seelen. Nicht nur in mir; eigentlich bin ich davon überzeugt, dass es fast jedem Menschen so geht. Da wäre die eine Seele, der immer alles gelingt, die hoch motivierte und gut strukturierte, die bei mir besonders morgens zuverlässig am Werk ist, es liebt in den Tag zu starten und dabei ihre Gedanken alle beisammen hat: schnell noch den Text von gestern Mittag zu Ende schreiben, Mails beantworten, raus mit dem Hund.