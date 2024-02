Seltene Erkrankung Mukoviszidose Diese neue Therapie zeigt die besten Ergebnisse

Eine Kinderkrankheit, die die Lebenserwartung drastisch senkt. So sah man früher die Mukoviszidose, bei der die Lunge genetisch bedingt so stark verschleimt, dass das Atmen schwerfällt und schwere Infektionen mit Bakterien, Viren oder Pilzen folgen können. Mukoviszidose gehört zu den sogenannten „Seltenen Erkrankungen“, obwohl allein in Deutschland rund 8000 Menschen davon betroffen sind. Forschende der Charité arbeiten an neuen Therapien, um das Leiden frühzeitig zu therapieren und Folgeschäden zu verhindern.