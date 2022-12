Serie „Achtsamkeit“ Über die heilende Wirkung der Langeweile

Langeweile und Nichtstun sind in unserer westlichen, auf Leistung und Effizienz ausgerichteten Gesellschaft verpönt. „Viele Leute finden es cool, wenn sie keine Zeit für Rumliegen, Dösen und Entspannen haben und sich auch noch in ihrer Freizeit von blinkenden Apps, Binge-Watching und Whatsapp-Gruppen auf Trab halten lassen“, sagt Sabrina Krauss, Professorin für Psychologie an der SRH Hochschule in Nordrhein-Westfalen. Sie möchten immer geschäftig sein und das nach außen auch demonstrieren. Vielleicht, um wichtig zu erscheinen. Sogar Reiseanbieter bewerben ihre Pauschalangebote mit Slogans wie „Nicht nur langweilig rumliegen, sondern Action machen.“

