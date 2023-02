Serie „Gute Nacht“ Das hilft wirklich gegen Atemaussetzer und Schnarchen

Schnarchen ist eine Zumutung. Laute Schnarchende schallen mit bis zu 85 Dezibel durch die Ruhe der Nacht. Das entspricht ungefähr einem Rasenmäher oder einer alten schlecht eingestellten Waschmaschine im Schleudergang. Der einen oder anderen Partnerschaft dürfte die nächtliche Lärmbelästigung schon den Rest gegeben haben. Denn oft ist das nächtliche Grunzen für den Bettpartner störender als für den Schnarchenden selbst, weil der meist gar nichts davon mitbekommt. Das Klischee, dass Männer die besseren Schnarcher seien, stimmt jedoch nur in jungen Jahren. Spätestens nach den Wechseljahren stehen Frauen dem männlichen Geschlecht diesbezüglich in nichts nach.

Für den Körper sind häufige nächtliche Atemaussetzer eine enorme Belastung – so, als würde man mitten in der Nacht tauchen gehen Thomas Penzel, Schlafforscher

Schnarchen entsteht, weil die Muskulatur der oberen Atemwege schlapp macht und den Rachenbereich verengt oder sogar ganz blockiert. Beim Ein- und Ausatmen muss sich die Atemluft dann durch das schlaffe Gewebe im Rachen vorbei an Zäpfchen und Gaumensegel pressen – und die flattern im Atemstrom laut hörbar wie ein Segel im Wind. „Schnarchen an sich ist allerdings meist nur eine Ruhestörung und gesundheitlich eher selten problematisch“, sagt Thomas Penzel, wissenschaftlicher Leiter des Schlafmedizinischen Zentrums an der Charité.

Atemaussetzer beeinträchtigen die Schlafqualität

Gefährlich wird es, wenn plötzlich nichts mehr zu hören ist – nicht mal mehr der leise Hauch eines Atemzugs. Solche Atempausen können zwar vereinzelt auch bei gesunden Menschen vorkommen und müssen nicht gleich Grund zur Sorge sein. Dauern die nächtlichen Aussetzer jedoch länger als zehn Sekunden und kommen sie immer wieder vor, sprechen Mediziner von einer Schlafapnoe.

Wie schlimm sind nächtliche Atemaussetzer? Wie stark eine Apnoe ausgeprägt ist, bestimmen Mediziner anhand eines Index, der die Häufigkeit der nächtlichen Aussetzer angibt. So misst der Apnoe-Index (AI) die Atempausen von mindestens zehn Sekunden Dauer pro Stunde. Bis zu fünf Aussetzer seien noch unproblematisch. Liegt der Wert darüber, sprechen Mediziner von einer Erkrankung – je höher der Wert ist, desto ausgeprägter ist sie. Ein weiterer, etwas aussagekräftigerer Wert ist der Apnoe-Hypopnoe-Index (AHI), in den auch Phasen mit sehr flacher Atmung einfließen. Bei einem Apnoe-Hypopnoe-Index zwischen fünf und 15 sollte eine Behandlung in Erwägung gezogen werden, wenn der Betroffene beispielsweise über Beschwerden wie Tagesschläfrigkeit klagt. „Bei einem AHI von 15 oder mehr liegt ohne Zweifel eine Erkrankung vor, die dringend behandelt werden sollte“, sagt Penzel.

Der Begriff Apnoe stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Windstille. Denn während sich beim Schnarchen immer noch etwas Luft den Weg durch den Rachenraum bahnen kann, sind die Atemwege bei einer Apnoe regelrecht dicht. Lebenswichtiger Sauerstoff gelangt nicht mehr in Lungen und Blutkreislauf. Puls und Blutdruck sinken. Das Atemzentrum im Gehirn schlägt Alarm und löst einen Weckreiz aus: Der Betroffene wacht kurz auf, meist ohne es selbst zu merken. Das Herz schlägt schneller und der Blutdruck steigt wieder.

Dadurch kommt der Betroffene zwar wieder zu Atem, doch die Schlafqualität leidet massiv. Immer wieder wird er aus dem Schlaf gerissen. Insbesondere der für die körperliche Erholung wichtige Tiefschlaf und der für die Psyche bedeutsame Traumschlaf werden gestört. „Die Atemaussetzer können bis zu eine Minute lang sein und bis zu 400-mal in der Nacht vorkommen. Für den Körper ist das eine enorme Belastung – so, als würde man mitten in der Nacht tauchen gehen“, sagt Penzel.

Die Nachtruhe ist in solchen Fällen also alles andere als erholsam. Tagsüber fühlen sich Betroffene schlapp und müde. Ihr emotionales Wohlbefinden ist beeinträchtigt und das Nervenkostüm oft dünner. Langfristig leidet auch die Gesundheit: Menschen mit Apnoe erkranken häufiger an Bluthochdruck oder Herzrhythmusstörungen. Auch das Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden, steigt. „Bei einer ausgeprägten Schlafapnoe, also einem Apnoe-Index von mehr als 30, ist auch die Mortalität aufgrund der Folgeerkrankungen deutlich erhöht – statistisch stirbt innerhalb von zehn Jahren jeder dritte Betroffene, wenn er nicht behandelt wird“, sagt Penzel.

Smartphone-Apps für Schnarchende Wer sich fragt, ob beziehungsweise wie viel er schnarcht, kann mittlerweile auf etliche Smartphone-Apps, die Schnarchgeräusche aufzeichnen und auswerten, zurückgreifen. „Einige Apps sind ähnlich gut wie eine schlafmedizinische Polygraphie – entscheidend ist aber, dass die App als Medizinprodukt geprüft wurde“, sagt Penzel. Einige Anbieter trauen sich sogar zu, mittels Künstlicher Intelligenz eine Risikoanalyse zu erstellen. So zum Beispiel die App Snorefox, die das Potsdamer Start-up Diametos entwickelt hat. Damit Krankenkassen eine Therapie übernehmen, ist allerdings immer noch das Urteil eines Mediziners entscheidend. Der Arzt-Besuch wird also nicht obsolet.

Stufentherapie bei Schlafapnoe – eins nach dem anderen

Übergewicht ist in vielen Fällen eine wichtige Ursache einer obstruktiven Schlafapnoe. Wer also einen zu hohen Body-Mass-Index hat, sollte sein Gewicht reduzieren. Schon wenige Kilos weniger können die Atemwege mitunter deutlich entlasten und einen erholsameren Schlaf ermöglichen. Zudem sollte man einige Stunden vor dem Schlafen auf Alkohol und wenn möglich auf Schlaf- und Beruhigungsmittel, die zum Erschlaffen der Atemwege führen, verzichten. Das Absetzen eines Medikamentes sollte aber in jedem Fall mit dem behandelnden Arzt besprochen werden.

Helfen solche Maßnahmen nicht, empfiehlt Schlafforscher Penzel eine gestufte Behandlung: „Am Anfang steht immer die Therapie mit einer Beatmungsmaske, weil diese sehr effektiv ist“, sagt Penzel. Komme der Patient mit der Maske nicht zurecht, könnten Schnarchschienen oder ein Zungenschrittmacher Alternativen sein.

Eine Beatmungsmaske unterbindet Schnarchgeräusche und Atemaussetzer zuverlässig. © picture alliance / BSIP / CHASSENET

1 Beatmungsmasken

„Beatmungsmasken sind die Therapieoption der ersten Wahl, weil sie Schnarchgeräusche und Atemaussetzer sehr zuverlässig unterbinden“, sagt Penzel. Solche Masken pumpen mit leichtem Überdruck Raumluft in die Atemwege, um zu verhindern, dass diese kollabieren. Atemaussetzer kommen dann nur noch sehr selten vor.

Welche Beatmungsmasken gibt es? Es gibt verschiedene Arten und Größen von Masken, die je nach individueller Anatomie gewählt werden können. Beispielsweise Masken, die über Mund und Nase gehen (full face), oder kleine Masken, die nur auf der Nase sitzen und den Mund frei lassen. Zudem gibt es unterschiedliche Beatmungsverfahren: CPAP steht für englisch Continuous Positive Airway Pressure, also einen gleichmäßigen Überdruck

steht für englisch Continuous Positive Airway Pressure, also einen gleichmäßigen Überdruck BiPAP steht für Bilevel Positive Airway Pressure, der Druck wird bei diesem Verfahren an Ein- und Ausatmung angepasst

steht für Bilevel Positive Airway Pressure, der Druck wird bei diesem Verfahren an Ein- und Ausatmung angepasst APAP steht für einen automatisch vom Gerät angepassten Druck, der bei jedem Atemzug neu ermittelt wird

Viele Patienten berichten, dass der Einsatz einer Beatmungsmaske habe ihre Schlaf- und Lebensqualität deutlich verbessert. Das nächtliche Tragen einer Maske und die Druckbeatmung können jedoch durchaus gewöhnungsbedürftig sein. „Patienten, die zunächst Probleme haben, empfehlen wir ein Schulungsprogramm zum Umgang mit der Maske“, sagt Penzel. Dort würden auch unterschiedliche Maskenmodelle vorgestellt, die sich besser an die individuelle Gesichtsform anpassen. Einige wenige Betroffene bekommen unter der Maske regelrecht Angstzustände – in diesem Fall kommen andere Alternativen ins Spiel.

Mit einer sogenannten Protusionsschiene werden Unterkiefer und Zunge nach vorn geschoben. Das soll die Atemwege freihalten. © wikipedia commons / Mattes

2 Schnarchschiene

Schnarchschienen, im vollen Fachjargon Unterkieferprotusionsschienen genannt, sind laut Schlafmediziner Penzel die zweite Wahl in der Therapie einer obstruktiven Schlafapnoe. Die Schiene soll dafür sorgen, dass die Atemwege freigehalten werden. Dafür schiebt sie Unterkiefer und Zunge nach vorn. So soll verhindert werden, dass sich der Schlund verschließt. „Bei etwa jedem zweiten Patienten funktioniert eine Schiene recht gut“, sagt Penzel. Sie komme jedoch nur für Menschen mit einem intakten Gebiss infrage.

Ein Zungenschrittmacher stimuliert die Zunge mit kleinen Stromstößen. So soll verhindert werden, dass das Organ den Rachen verschließt. © inspire sleep

3 Zungenschrittmacher

„Option der dritten Wahl sind Zungenschrittmacher“, sagt Penzel. Wie andere Schrittmacher stimuliert auch der Zungenschrittmacher das Organ mit kleinen Stromstößen. Wie beim Herzschrittmacher wird der Impulsgeber unter dem Brustmuskel eingesetzt. Eine Elektrode führt zum Zwerchfell und überwacht die Atmung. Bei Atemaussetzern stimuliert der Schrittmacher über eine zweite Elektrode den Zungengrundnerv – die Zunge strafft sich und fällt dadurch nicht zurück in den Schlund.

„Der Zungenschrittmacher hilft bei rund 50 Prozent der Patienten, ist aber eine vergleichsweise teure Therapie“, sagt Penzel. Zudem seien beim Einstellen des Geräts viel Feingefühl und meist auch einige Nächte im Schlaflabor notwendig. Denn ist der Stromstoß zu schwach, wird der Muskel nicht ausreichend stimuliert und rutscht dann womöglich doch wieder in den Atemweg. Ist der Impuls hingegen zu stark, wird der Patient im Schlaf gestört – mit der Folge, dass die Nachtruhe wiederum nicht erholsam ist. Nicht zuletzt bestehen wie bei jeder Operation auch Risiken. So kann bei dem Eingriff in seltenen Fällen der Zungennerv verletzt werden.

4 Operation

Chirurgische Eingriffe können sinnvoll sein, wenn die Atemwege aufgrund anatomischer Besonderheiten, wie einer schiefen Nasenscheidewand, vergrößerten Mandeln oder Polypen, verengt sind. „Gaumensegel und ein vergrößertes Zäpfchen operiert man heute in der Regel allerdings nicht mehr, weil man weiß, dass dort zwar das Schnarchgeräusch entsteht – der gefährliche Verschluss der Atemwege, um den es ja eigentlich geht, aber woanders stattfindet“, sagt Penzel.

