Serie „Gute Nacht“ Wer hilft bei Schlafproblemen?

Versorgungslücke – diese Diagnose hört man, wenn es um das Gesundheitswesen geht, allenthalben. Die Schlafmedizin macht da keine Ausnahme. „Etwa sechs bis zehn Prozent der deutschen Bevölkerung, also mindestens fünf Millionen Menschen, leiden an einer behandlungsbedürftigen Ein- oder Durchschlafstörung – das können wir mit einer Face-to-Face-Behandlung durch Schlafmediziner nicht abdecken“, sagt Hans-Günter Weeß, Leiter des interdisziplinären Schlafzentrums im Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie. Fachkundige Hilfe ist also rar. Je nach Bundesland und Region betrage die Wartezeit für einen Vorstellungstermin in einem Schlaflabor zwischen vier Wochen und über zwölf Monaten.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden